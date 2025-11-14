Камин с секретом: девушка сняла старый декор и наткнулась на потрясающую находку

24-летнюю Лию Сигсворт, которая в прошлом году переехала в свой уютный английский коттедж в Нортгемптоншире, ожидало немало сюрпризов на новом месте. Один из них ее чрезвычайно ошеломил.

В вирусном видео в TikTok Сигсворт показала, как сняла черно-белую наклейку с камина и обнаружила под ней замечательный оригинальный рисунок плитки, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что девушка нашла под современным декором камина?

Девушка призналась, что была шокирована находкой. Плитки, вероятно, были частью первоначального дизайна дома и прятались под современным декором, который установили предыдущие владельцы.

Лия планирует оставить оригинальные плитки открытыми как акцент в уютной кухне. "Мы установили небольшую кофейную станцию напротив камина, и плитки прекрасно дополнили комнату и сделали ее еще более уютной", – говорит девушка.

Видео за неделю набрало более 200 тысяч просмотров на TikTok. Под постом появилось много комментариев:

"Челюсть упала на пол";

"О Боже, как в том фильме, где все черно-белое, а потом вдруг появляется цвет";

"Это намного красивее того, что было сверху".

Что Лия нашла под новым покрытием камина: смотрите видео

