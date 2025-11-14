Камін із секретом: дівчина зняла старий декор і натрапила на приголомшливу знахідку

24-річну Лію Сігсворт, яка минулого року переїхала у свій затишний англійський котедж у Нортгемптонширі, очікувало чимало сюрпризів на новому місці. Один із них її надзвичайно приголомшив.

У вірусному відео в TikTok Сігсворт показала, як зняла чорно-білу наліпку з каміна й виявила під нею чудовий оригінальний малюнок плитки, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Дивіться також Названо прилад, який у жодному разі не можна включати через подовжувач

Що дівчина знайшла під сучасним декором каміну?

Дівчина зізналася, що була шокована знахідкою. Плитки, ймовірно, були частиною первісного дизайну будинку і ховалися під сучасним декором, який встановили попередні власники.

Лія планує залишити оригінальні плитки відкритими як акцент у затишній кухні. "Ми встановили невелику кавову станцію навпроти каміна, і плитки чудово доповнили кімнату та зробили її ще затишнішою", – каже дівчина.

Відео за тиждень набрало понад 200 тисяч переглядів на TikTok. Під постом з'явилося багато коментарів:

"Щелепа впала на підлогу";

"О Боже, як у тому фільмі, де все чорно-біле, а потім раптом з'являється колір";

"Це набагато красивіше за те, що було зверху".

Що Лія знайшла під новим покриттям каміну: дивіться відео

Чому жінку розчулило фото старого будинку, яке вона купила у секонд-хенді?

Два роки тому колекціонерка Хлої Сінелл купила в секонд-хенді фотографію гарного будинку. На звороті вона знайшла ручний напис із адресою в Міноті, Північна Дакота – і зрозуміла, що це саме той будинок. Зацікавившись, Хлої подивилася на нього в Google Street View і була засмучена: будинку більше немає, його знесли, щоб побудувати автомийку.