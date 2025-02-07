Получил вторую жизнь: девушка купила уродливый туалетный столик и изменила его до неузнаваемости

Выбор мебели и декора может быть непростой задачей, особенно если вы имеете четкое представление о том, что ищете. Однако одна женщина доказала, что иногда лучшим решением может стать приобретение самого неожиданного предмета.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Джессика Мэй Смит из США нашла старый туалетный столик, окрашенный в яркий желтый цвет, и вместо того, чтобы пройти мимо, решила дать ему новую жизнь. Как изменилась мебель, рассказываем далее.

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Как девушка подарила мебели второй шанс

Когда 36-летняя Джессика увидела старый туалетный столик в фейсбук за 50 долларов, она мгновенно почувствовала к нему влечение. Несмотря на плохое состояние мебели, она знала, что за слоями краски скрывается что-то интересное. Девушка увлекается реставрацией старой мебели и получает огромное удовольствие от восстановления их оригинальной красоты.

Я знала, что это будет непросто, но меня всегда привлекает возможность снять старую краску и увидеть, что находится под ней. Это своего рода игра для меня,

– поделилась Джессика.

Когда столик прибыл к ней, его состояние оказалось хуже, чем ожидалось: расшатанные декоративные элементы, сломанные ящики и поврежденная фанера. Реставрация заняла 15 часов в течение четырех дней.

Джессика удалила большинство оригинальной фанеры и шпона, шлифовала поверхность и снимала многочисленные слои краски. Желтая краска легко поддалась, однако грунтовка под ней требовала больше усилий.

Как девушка восстановила старую мебель: смотрите видео

В один момент ей хотелось сдаться, но неожиданная находка – фирменный знак производителя 1970-х годов – вдохновила ее продолжать.

Это один из самых уникальных предметов, которые мне приходилось реставрировать. И, безусловно, это один из самых удовлетворительных результатов "до и после",

– говорит девушка.

После завершения работы туалетный столик выглядит кардинально иначе: он получил стильный цвет красного дерева и латунную фурнитуру, а от желтой краски не осталось и следа.

Смит планирует продать его, надеясь, что он станет частью нового интерьера и прослужит еще много лет.

Своим достижением Джессика также поделилась в тикток, где видео мгновенно стало вирусным, набрав более 1,8 миллиона просмотров и 180 тысяч лайков. Зрители оставили более 850 комментариев, восхищаясь превращением.