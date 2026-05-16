Эти цветовые сочетания делают интерьер "дорогим": дизайнер раскрыл главный секрет
- Дизайнер Дэвид Нетто рекомендует сочетание синего с белым для свежести и элегантности, а также темно-зеленого с коричневым для глубины и естественности.
- Современные тренды в дизайне интерьеров включают комбинации, которые создают эффект роскоши, например зеленый с золотым и темно-синий с латунью.
Правильно подобранные цвета в интерьере могут полностью изменить атмосферу дома. Оттенки влияют не только на визуальное восприятие пространства, но и на настроение, уровень комфорта и даже эмоциональное состояние человека. Удачная цветовая гамма помогает сделать комнату уютнее, светлее или визуально просторнее.
Дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто в интервью для Architectural Digest рассказал, какие сочетания цветов работают лучше всего и почему не стоит бояться смелых решений.
Смотрите также Цвета 90-х, которые все считали устаревшими, вдруг возвращаются в тренды интерьеров
Какие сочетания цветов в интерьере являются удачными?
По словам дизайнера, классические комбинации всегда остаются беспроигрышными. Например, синий или голубой в сочетании с белым создают ощущение свежести, легкости и элегантности. Именно поэтому такие цвета часто используют в современных и средиземноморских интерьерах.
Синий в сочетании с белым создают ощущение свежести / Фото Pinterest
Впрочем, сам Нетто предпочитает более неожиданные сочетания, которые создают так называемый "вау-эффект".
Когда ко мне приходят клиенты и хотят чего-то особенного – того, что они сами, возможно, не придумали бы – я стараюсь выходить за рамки,
– объяснил дизайнер.
Одним из его любимых решений является сочетание темно-зеленого и коричневого цветов. Такая комбинация выглядит глубоко, дорого и придает интерьеру естественности.
Темно-зеленый и коричневый цвета в интерьере / Фото Pinterest
Не менее эффектным дизайнер считает сочетание темно-зеленого с темно-синим – несмотря на нестандартность, эти цвета гармонично дополняют друг друга и создают сложный, многослойный вид пространства.
Эксперт также советует искать вдохновение в исторических интерьерах и архитектуре. Одним из лучших примеров он называет Шато де Груссе – частное французское поместье, оформленное аристократом Шарль де Бестеги. По словам Нетто, интерьеры шато сочетают яркие и даже неожиданные цвета, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, однако вместе создают уникальную атмосферу.
Шато наполнено странными, почти "техниколоровыми" сочетаниями, которые каким-то образом работают,
– отметил дизайнер.
Специалисты по дизайну интерьера отмечают, что главное правило в выборе цветов – не бояться экспериментов, но одновременно соблюдать баланс. Слишком большое количество ярких оттенков может перегрузить пространство, тогда как правильно подобранные контрастные цвета способны сделать даже простой интерьер стильным и дорогим на вид.
Какие еще сочетания цветов выглядят дорого?
Издание Homes & Gardens пишет, что сегодня дизайнеры все чаще советуют обращать внимание на сочетания оттенков, которые создают эффект роскоши без чрезмерных затрат. К таким сочетаниям относятся:
- зеленый и золотой;
- шоколадно-коричневый и бежевый;
- темно-синий и латунь;
- бордовые и "драгоценные" оттенки;
- сочетание нейтральных тонов;
- черно-коричневая гамма.
Добавим, что в 2026 году дизайн интерьеров делает ставку на хорошо знакомые цвета, которые получили новую жизнь в современном оформлении. Дизайнеры снова активно используют такие оттенки, как авокадо-зеленый, сиреневый, терракотовый, нежная магнолия и глубокий шоколадно-коричневый – но уже в более сдержанных и сбалансированных сочетаниях.
Гаджети хапайте – подарунки вигравайте! У матеріалах рубрики Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і беріть участь у щотижневому розіграші навушників OPPO. А наприкінці акції 16 червня розіграємо головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Успіхів у пошуку!