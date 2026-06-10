Пожалеете в первый же месяц: какие трендовые решения в ремонте не стоит делать у себя дома
Интерьерные тренды могут выглядеть эффектно на фото, но в повседневной жизни некоторые модные решения быстро начинают раздражать. Дизайнеры все чаще подчеркивают: перед ремонтом стоит думать не только об эстетике, но и о комфорте.
Пользовательница тиктока с ником @блог шрамко рассказала, о каких решениях в ремонте своей квартиры она пожалела.
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Какие решения являются не самыми удачными в ремонте?
- Острые углы на дверных ручках
Лаконичные ручки с четкими геометрическими формами стали одним из символов современного минимализма. Однако на практике они могут оказаться не такими удобными. Особенно это касается моделей с выраженными острыми углами.
Проходя мимо, легко зацепиться одеждой или больно удариться рукой или бедром. Если в доме есть маленькие дети, такое решение может быть еще менее безопасным. Специалисты советуют отдавать предпочтение округлым формам, которые не уступают в стиле, но значительно комфортнее в использовании.
Острые углы на дверных ручках являются не слишком практичными / Фото Pinterest
- Узкие щели под мебелью
Стремление сделать интерьер "легче" часто приводит к выбору мебели на невысоких ножках. Однако если расстояние между полом и мебелью слишком мало, оно превращается в настоящую ловушку для пыли.
Робот-пылесос туда не заедет, а обычной шваброй добраться также будет непросто. В результате в этих местах скапливается грязь, которую приходится убирать вручную. Дизайнеры советуют выбирать один из двух вариантов:
- либо мебель, под которой легко проходит робот-пылесос,
- либо конструкции, стоящие непосредственно на полу без щелей.
Так можно сэкономить много времени на уборке.
- Белые плинтусы
Контрастные белые плинтусы давно считаются признаком дорогого интерьера. Они подчеркивают линии помещения и хорошо сочетаются со светлыми стенами. Впрочем, в повседневной жизни они нуждаются в постоянном уходе.
На белой поверхности очень заметны пыль, следы от обуви, шерсть домашних животных и даже малейшие царапины. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на таком варианте, стоит честно оценить, готовы ли вы к регулярной уборке.
На белых плинтусах очень заметно пыль / Фото Pinterest
Современный ремонт – это всегда поиск баланса между модными тенденциями и ежедневным комфортом. Решение, которые прекрасно смотрятся в шоурумах или на фотографиях в соцсетях, не всегда подходят для реальной жизни.
Именно поэтому перед окончательным выбором стоит задать себе простой вопрос: будет ли этот элемент интерьера удобным не только сегодня, но и через несколько лет использования.