Лампа интересной формы из 60-х неожиданно возвращается в моду

Декор 1960-х в США был смелым и экспериментальным, потому что тогда происходили большие культурные, социальные и технологические изменения. Люди стремились к яркому самовыражению и максимализму, и это хорошо отражалось в интерьерах их домов.

В 2026 году дизайнеры возвращаются к эстетике 60-х за вдохновением. Один из световых трендов того времени, который снова становится популярным в 2026 году, – это светильники в форме грибов. Об этом в комментарии House Beautiful объясняет дизайнер интерьеров Кристал Синклер.

Почему лампа в форме гриба снова в спросе?

По словам дизайнера, возвращение этого необычного элемента логично. В 1960-х годах мода и интерьеры отражали зарождение контркультуры и увлечение природными, волнистыми формами (например, солнечные узоры или плавные растительные орнаменты). Светильники-грибы, вероятно, стали популярными именно из-за своей органической формы.

Сегодня люди снова выбирают природные мотивы, чтобы сделать дом более уютным среди быстрого ритма работы и технологий. Освещение всегда важно в интерьере, потому что оно создает настроение в пространстве. А теперь оно еще и стало способом выразить свой стиль и сделать яркий акцент в дизайне.

К счастью, такие светильники часто можно найти в секонд-хендах или на блошиных рынках.

Грибовидная лампа легко впишется в современный интерьер / Фото Adrian Gaut

Как вписать грибовидную лампу в интерьер?

Как пишет House Digest, грибовидные светильники хорошо подходят к интерьерам в стиле середины ХХ века, но их легко вписать и в современный дизайн. Благодаря простой форме они хорошо смотрятся в минималистичных пространствах – например, в гостиной или домашнем кабинете.

Дизайнеры советуют сочетать такие лампы со старой мебелью или декоративными деталями, чтобы интерьер был более уютным, стильным и оригинальным.

В моду снова возвращаются тренды 1960-х – от винтажного напольного покрытия до яркой мебели и необычных форм.

В то время популярными были листовые виниловые полы, которые ценили за практичность, водостойкость и большой выбор цветов и узоров. Сегодня такие покрытия снова актуальны, ведь могут имитировать дерево, камень или мрамор и хорошо подходят к современным интерьерам.

Вместе с полом возвращаются и другие элементы стиля 60-х – винтажная мебель, яркие акцентные кресла с округлыми формами и столы Formica с гладкой поверхностью. Люди все чаще выбирают ретро-детали, чтобы сделать пространство более уютным, стильным и оригинальным.