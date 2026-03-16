Большинство людей жалеют об этом после ремонта: 5 ошибок в кухне

Многие ошибки в планировании кухни становятся очевидными уже после завершения ремонта, когда изменить что-то сложно или слишком дорого. Неправильное расположение техники, неудобные шкафы или отсутствие рабочей поверхности могут ежедневно создавать мелкие, но неприятные неудобства.

О нескольких типичных ошибках, которых стоит избегать во время ремонта, рассказала дизайнер интерьеров Виктория Каменева в инстаграме.

Смотрите также Чтобы потом не путаться в проводах: 10 розеток, которые чаще всего забывают во время ремонта

Каких решений в ремонте лучше избегать?

По ее словам, некоторые решения выглядят логичными на этапе проектирования, но в реальном пользовании оказываются не слишком практичными.

Микроволновка в верхних шкафах

Микроволновую печь иногда устанавливают в верхних шкафах, когда не хватает места в высоком пенале или хочется освободить рабочую поверхность. Однако такое расположение не всегда удобное. Если техника находится слишком высоко, пользоваться ею становится сложнее, особенно людям невысокого роста. К тому же это может быть опасно – например, когда нужно достать горячую тарелку супа или другое жидкое блюдо.

Духовой шкаф рядом со шторами

Еще одна распространенная ошибка – установка духового шкафа возле окна, где висят шторы. Во время приготовления пищи ткань быстро впитывает запахи и жирные испарения. Кроме того, при открывании духовки горячая дверца может касаться штор и со временем повредить ткань, особенно если она не предназначена для высоких температур.



Лучше не устанавливать духовку рядом со шторами / Фото Pinterest

Мойка вплотную к холодильнику

Такую планировку иногда используют, чтобы сэкономить место. Однако в повседневном пользовании она создает ряд неудобств. Если между мойкой и холодильником нет хотя бы небольшого участка столешницы, на кухне становится трудно работать. К тому же капли воды постоянно попадают на боковую часть холодильника или шкафа. Со временем это может повредить материалы, например вызвать разбухание ДСП.

Посудомойка шириной 45 сантиметров

Компактные посудомоечные машины часто кажутся идеальным вариантом для маленьких кухонь. Однако их вместимость ограничена. Для одного человека этого может быть достаточно, но в семье такую технику приходится запускать гораздо чаще – иногда даже несколько раз в день. Из-за этого исчезает ощутимая экономия времени и электроэнергии.



Малая посудомойка на кухне – не лучший вариант / Фото Pinterest

Слишком много узких шкафов

Иногда дизайнеры или владельцы пытаются максимально заполнить пространство кухни узкими шкафами. Но такое решение имеет свои недостатки.

Во-первых, большое количество фасадов значительно повышает стоимость кухни.

Во-вторых, если шкафы слишком узкие, гарнитур может выглядеть перегруженным и менее эстетичным.

Специалисты отмечают, что правильное планирование кухни – это не только о красивом дизайне, но и о ежедневном комфорте.

Интересно! Как пишет Better Homes and Gardens, дизайнеры советуют избегать красноватых деревянных оттенков для кухонных шкафов, потому что они старомодные.

Какие 5 устаревших решений, которые выходят из моды в 2026 году?