Не к добру: почему нельзя сажать елку возле дома: почему нельзя сажать елку возле дома
- Сажание елки близко к дому опасно из-за ее мощной корневой системы, которая может разрушать фундамент и поднимать дорожки.
- Высокие елки представляют риск во время урагана, поэтому их следует сажать на расстоянии 10-15 метров от зданий и коммуникаций.
Многие украинцы стремятся сделать двор или придомовую территорию более уютной, высаживая деревья, в том числе и новогодние елки, оставшиеся после праздников в горшках. Однако специалисты предупреждают: сажать елку слишком близко к дому – опасно и для людей, и для самого здания.
Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на LawnStarter.
Смотрите также Зачем надо обрезать новогоднюю елку, и как это делать правильно
Почему нельзя сажать елку возле дома?
Елки имеют разветвленную и мощную корневую систему. С годами она расширяется и может:
- разрушать фундамент дома,
- поднимать бетонные дорожки,
- со временем деформировать тротуарную плитку.
В старых зданиях это особенно критично – дерево может вызвать трещины в стенах. Высокие деревья создают риск при сильных ветрах. Елка, которая выросла до 10 – 20 метров, становится опасным "парусом". Во время урагана ее может:
- сломать,
- вырвать с корнями,
- уронить на дом, авто или линии электропередач.
Именно поэтому в Европе и Украине действуют нормы, запрещающие сажать большие деревья ближе чем 3 – 5 метров к зданиям.
Почему нельзя сажать елку возле дома / Фото Unsplash
Где сажать елку безопасно?
К тому же, как сообщает Ukr.Media, хвойные деревья являются довольно опасными. Ведь они повышают кислотность почвы. А это опасно для некоторых видов растений. Экологи рекомендуют высаживать хвойные деревья:
- на расстоянии 10 – 15 метров от зданий,
- подальше от коммуникаций и электролиний,
- на открытом пространстве,
- где корни и крона не будут представлять опасности.
Как правильно выбрать елку в горшке?
- Елка может расти в горшке, если она изначально была выращена как контейнерная, а не выкопана из почвы перед продажей.
- Для выживания елки в горшке необходимо соблюдать температурный режим, умеренного полива, избегать теплых условий и постепенно адаптировать после праздников.