Улучшит здоровье растений: как увеличить содержание фосфора в почве
- Фосфор является критическим элементом для роста растений, а его дефицит в почве может быть обнаружен через анализ, с учетом pH.
- Обогащение почвы фосфором можно достичь с помощью специальных удобрений, компоста с навозом, каменного фосфата и костной муки.
Фосфор – один из ключевых элементов для здорового роста растений. Он играет критическую роль в фотосинтезе и сохранении энергии, помогает формировать крепкую корневую систему и стимулирует цветение и плодоношение.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, в отличие от кислорода или углекислого газа, которые растения получают из воздуха, фосфор поступает из почвы – и часто его там не хватает. Как определить дефицит фосфора и чем пополнить его запасы, рассказываем далее.
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Как узнать, хватает ли растениям фосфора
Первый шаг – провести анализ почвы. Если результаты покажут дефицит фосфора, стоит обратить внимание и на pH почвы: слишком кислый (ниже 5,5) затрудняет усвоение фосфора.,Оптимальный диапазон – от 5,5 до 7 _COPY2 5.
Как обогатить почву фосфором
- Удобрение с высоким содержанием фосфора. Ищите удобрения со сбалансированным или повышенным значением элемента в маркировке. Такие формулы особенно полезны во время цветения и плодоношения.
- Компост с навозом. Куриный и коровий навоз – природные источники фосфора. Но важно, чтобы навоз был компостированный, – иначе рискуете перенасытить почву азотом.
- Каменный фосфат. Это минеральная добавка медленного действия, которая постепенно обогащает почву фосфором. Ее можно использовать для долгосрочного улучшения плодородия.
- Костная мука. Природный вариант медленного высвобождения. Ее стоит использовать перед посадкой или в процессе ухода за корнеплодами и плодовыми культурами.
Кстати, помимо фосфора растениям нужен также и кальций, дефицит которого стоит пополнять регулярно.