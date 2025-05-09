Техника, о которой все забывают: какие розетки следует установить дополнительно
- Владельцы домов часто забывают о розетках для Wi-Fi роутера, очистителя воздуха, робота-пылесоса, гирлянды для елки, рабочей зоны и тому подобное.
- Их следует ставить в электрощитовой, гардеробной, возле рабочей зоны и даже в скрытых местах.
При проектировании электросети в доме важно продумать, где будут стоять розетки. Кроме того, следует помнить, что для некоторых приборов придется выделить отдельную линию.
Какие розетки часто забывают поставить – сообщает 24 Канал со ссылкой на @blink.design.
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О каких розетках часто забывают
Проектируя электросеть в доме, большинство владельцев забывают спланировать розетки не в слишком типичных местах или для приборов, о которых редко кто вспоминает. Так, следует учесть, что отдельные розетки надо для:
- Wi-Fi роутера
Лучше всего такую розетку ставить в электрощитовой, чтобы роутер не создавал визуального шума в интерьере.
- Очистителя или увлажнителя воздуха
Очиститель и увлажнитель воздуха стал настоящим мастхэвом в современной жизни, поэтому обязательно следует позаботиться о розетках для них.
- Робота-пылесоса
Для ручного пылесоса, который сейчас стал очень популярным, и робота-пылесоса следует продумать отдельную розетку. Их можно удобно обустроить в гардеробной, где пылесосы могут храниться в будущем.
- Гирлянда для елки
В гостиной следует позаботиться об отдельной розетке для гирлянды, а также другого праздничного декора. Это следует продумать заранее, чтобы потом не спотыкаться все рождественские праздники из-за удлинителей.
- Рабочая зона
Если вы работаете из дома, то на стене возле стола или на подоконнике следует позаботиться о розетках для компьютера или ноутбука.
- Саундбар и игровые консоли
Для саундбара и игровых приставок следует также подготовить розетки. Их можно сделать скрытыми, чтобы уменьшить визуальный шум.
- Техника для ухода за собой
Для зубных щеток, фенов, выпрямителей для волос можно сделать скрытые розетки в шкафах.
Как розетки поставить в доме: смотрите видео
К слову, умные розетки позволяют удаленно управлять электроприборами через приложения и голосовых ассистентов, а также настраивать сценарии, таймеры и расписания. Эксперты специально для 24 Канала рассказали, как выбрать такие розетки и где их лучше ставить.