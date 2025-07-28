5 мест, где никогда не следует сажать гортензии

Гортензия – роскошный цветок, который добавляет саду изысканности. Хотя она не требует сверхсложного ухода, однако есть места, где сажать их никогда не надо.

Какие худшие места для посадки гортензий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Где не следует сажать гортензии?

Глинистые почвы

Гортензии лучше всего растут в хорошо дренированной почве, поэтому переувлажненный участок сада, который хорошо удерживает влагу, не лучшее решение для посадки. По словам садоводов, гортензии не любят много влаги, поэтому очень плохо растут в плохо дренированной почве.

Прямые солнечные лучи

Конечно, каждое растение нуждается в солнечном свете, однако постоянное пребывание под прямыми солнечными лучами может плохо повлиять на гортензию. Если температура высокая, а цветы растут под прямым полуденным солнцем, то это может обжечь цветы и листья, а в худшем случае – привести к полному засыханию растения.

Так, гортензии следует сажать в местах, где есть полутень.



Где сажать гортензии / Фото Unsplash

Открытый ветреный участок

Не следует сажать гортензии на широких открытых участках, особенно если там бывают сильные ветры. Это может повредить определенные сорта, из-за чего они будут плохо расти, стебли будут ломаться, а цветы – будут опадать.

Маленькие горшки

Меньшие сорта гортензий можно выращивать в горшках. Однако, если они слишком маленькие, это также может быть проблемой. Корни гортензии растут горизонтально, поэтому маленькие горшки могут стать причиной, почему растение плохо растет. Поэтому, горшок или контейнер для гортензий должен быть не менее 40 – 45 сантиметров в ширину, чтобы корневая система имела достаточно места для роста.

Удобренные газоны

Зеленые пышные газоны действительно хорошо выглядят, но у них никогда не следует выращивать гортензии. Удобрения для травы содержат много азота, а это – замедляет цветение.

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