Не делайте это сразу: когда можно включать технику после отключений света

Украинцы длительное время живут в условиях почасовых отключений электроэнергии. Когда свет появляется, не стоит сразу включать всю технику в розетки. Ведь может возникнуть аварийная ситуация.

Прежде всего, когда применяются графики, следует отсоединить энергоемкие приборы от розеток. Это касается прежде всего бойлеров, обогревателей, электроплит и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Как включать технику после обесточиваний️?

Когда свет снова появился, сначала включите освещение. Тогда подождите несколько минут и поставьте заряжаться гаджеты, павербанки и тому подобное.

За 10 – 15 минут можно постепенно включать мощную электротехнику, избегая перегрузки сети.

Если есть генератор или другое резервное питание, помните о его своевременном переключении с активного на пассивный режим.

Также можно установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы обезопасить холодильник, стиральную машину, телевизор и тому подобное.

Энергоемкую технику включайте в последнюю очередь / Фото Pexels

Если установка реле невозможна, стоит использовать бытовые стабилизаторы напряжения, которые подключаются непосредственно к розетке.

Между тем в ГСЧС Днепропетровской области напомнили, как безопасно пользоваться генератором.