Современную жизнь сложно представить без холодильника, особенно в летние дни. Однако любая техника может выйти из строя, и если говорится об этом незаменимом помощнике, то сразу возникает логичный вопрос, где и как хранить продукты, чтобы они не испортились.

В общем, существует несколько способов хранения продуктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MOYO.

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Как хранить продукты, если холодильник не работает?

Холодильник – незаменимая техника в каждом доме, ведь без нее сложно представить современную жизнь. Если прибор выходит из строя, то его немедленно ремонтируют или покупают новый. Впрочем, бывают ситуации, когда холодильник перестал работать, а отремонтировать его получится только через несколько дней. Что тогда делать со всеми продуктами и как не дать им испортиться?

Во-первых, следует учесть, что закрытый холодильник может держать температуру до 4 часов, а морозильная камера – до 48 часов. Конечно, все зависит от модели, но если холодильник и морозилку не открывать, то продукты еще некоторое время будут оставаться свежими.



Где хранить продукты, если не работает холодильник / Фото Unsplash

Впрочем, если за это время холодильник так и не заработал, то придется что-то делать с продуктами, чтобы они не испортились. В общем, специалисты дают следующие советы:

Сложить продукты в термосумку

Хотя такой совет и не гарантирует долгого хранения, однако позволит спасти некоторые продукты. Если до этого элементы термосумки хранились в морозильной камере, то они позволят дольше сохранять продукты свежими.

Погреб или подвал

Подвал всегда остается самым прохладным местом в доме. Температура в нем может достигать +8 – +12 градусов, поэтому в нем можно смело хранить некоторые продукты.

Термическая обработка

Чтобы продлить срок годности некоторых продуктов, их можно термически обработать (сварить, пожарить, приготовить на пару). Это не только позволит сохранить продукты, но и сделает процесс приготовления новых блюд более легким.

Важно также оставлять все продукты в темном и сухом месте, чтобы солнечные лучи и сырость не ускоряли порчу.