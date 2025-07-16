Что не стоит хранить в пластиковых контейнерах: 4 домашних предмета

Пластиковые контейнеры давно стали удобным решением для хранения продуктов и вещей. Однако не все так просто.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые предметы в них могут быстрее портиться. Какие вещи лучше хранить в альтернативных местах, рассказываем далее.

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Какие вещи несовместимы с пластиком?

Книги

Хранить книги в пластиковых контейнерах – плохая идея, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Это может привести к деформации страниц и даже появлению плесени. Для книг лучше выбирать сухие, хорошо проветриваемые места или контейнеры со специальными вкладышами.

Кожаные изделия

Кошельки, сумки, обувь из натуральной кожи не стоит долго хранить в пластике. В условиях повышенной влажности кожа портится, покрывается плесенью или трескается. Если другого выхода нет, обязательно добавляйте внутрь контейнера пакетики с силикагелем.

Фотографии

Фотографии очень чувствительны к влажности и перепадам температуры. Пластиковые контейнеры могут привести к их выцветанию или даже склеиванию. Для фото лучше использовать специальные архивные боксы или альбомы.

Свечи

Свечи можно хранить в пластиковых контейнерах только в прохладных местах. В противном случае есть риск их плавления или деформации от тепла или солнца.

Кстати, ограничения касаются не только пластиковых контейнеров. Есть также 10 вещей, которые категорически нельзя хранить на улице.