Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі предмети в них можуть швидше псуватись. Які речі краще зберігати в альтернативних місцях, розповідаємо далі.

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Які речі несумісні з пластиком?

Книги

Зберігати книги в пластикових контейнерах – погана ідея, особливо в приміщеннях із підвищеною вологістю. Це може призвести до деформації сторінок і навіть появи плісняви. Для книжок краще обирати сухі, добре провітрювані місця або контейнери зі спеціальними вкладками.

Шкіряні вироби

Гаманці, сумки, взуття з натуральної шкіри не варто довго зберігати в пластиці. В умовах підвищеної вологості шкіра псується, вкривається пліснявою чи тріскається. Якщо іншого виходу немає, обов’язково додавайте всередину контейнера пакетики з силікагелем.

Фотографії

Фотографії дуже чутливі до вологості й перепадів температури. Пластикові контейнери можуть спричинити їх вицвітання або навіть склеювання. Для фото краще використовувати спеціальні архівні бокси або альбоми.

Свічки

Свічки можна зберігати в пластикових контейнерах лише в прохолодних місцях. В іншому разі є ризик їх плавлення або деформації від тепла чи сонця.

До речі, обмеження стосуються не тільки пластикових контейнерів. Є також 10 речей, які категорично не можна зберігати на вулиці.