Что нужно знать перед покупкой индукционной плиты: 5 факторов, на которые следует обратить внимание

Индукционные плиты становятся все более популярными на современных кухнях благодаря своей эффективности и эстетичности. Однако выбор правильной варочной панели может быть сложной задачей, особенно для людей, которые только начинают свое знакомство с этой бытовой техникой.

На что стоит обратить внимание перед покупкой индукционной плиты – сообщает 24 Канал со ссылкой на RegioDom.

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Принцип работы индукционной плиты

Индукционные плиты – это современные кухонные приборы, которые работают по принципу электромагнетизма. В отличие от традиционных конфорок, индукционные не нагреваются самостоятельно.

Индукционные плиты создают магнитное поле, которое нагревает кастрюлю или сковородку. Такой инновационный подход делает приготовление пищи более быстрым и энергоэффективным. Однако следует помнить, что индукционная плита требует соответствующей посуды для приготовления пищи. Речь идет о кастрюлях из ферромагнитной стали.

Без них плата не будет работать, поскольку не сможет создать надлежащее магнитное поле. Поэтому перед покупкой стоит проверить, совместима ли ваша посуда с индукцией,

– отмечают эксперты.

Так, кастрюли для индукционных плит имеют на дне специальную маркировку на дне в виде спирали (катушки).



Пометка на посуде, которая подходит для индукционных плит / Изображение Википедия

Факторы, которые следует учесть перед покупкой индукционной плиты

Количество конфорок

Выбирая индукционную плиту, важно сразу определиться с количеством зон для нагрева. Самой популярной является варочная поверхность шириной 60 сантиметров с 4 конфорками. Более крупные модели могут иметь ширину 90 сантиметров 6 конфорок, однако в привычной жизни в таком количестве нет необходимости. Разве что, вы много готовите или имеете очень большую семью.

Интересно, что ширина самой маленькой индукционной плиты достигает всего 30 сантиметров.



Сколько конфорок должно быть на индукционной плите / Фото Freepik

Современные модели индукционных плит имеют функцию "flexi", которая позволяет соединять конфорки. Такая функция особенно пригодится, когда кастрюля имеет большую площадь, а конфорка может казаться для нее маленькой.

Мощность плиты

Индукционные плиты имеют мощность от 3 до 12 киловатт, что может быть проблематичным для старой электропроводки. Перед тем как покупать современную варочную поверхность, проконсультируйтесь с электриком, нет ли угрозы замыкания, пожара и выдержит ли проводка в вашем доме такое напряжение.

Кроме того, производители рекомендуют подключать индукционные плиты к трехфазному источнику питания. Это обеспечивает стабильную работу поверхности.

Впрочем, если в вашем доме старая проводка, можно приобрести индукционную плиту, которая имеет функцию максимального регулирования потребляемой мощности. В таких случаях поверхность можно установить на минимум и без проблем подключить к однофазному источнику питания. Именно такие модели следует устанавливать в квартире.



Мощность каждой конфорки можно регулировать отдельно / Фото Freepik

Функциональность

Индукционные варочные поверхности, кроме своих основных функций, предлагают также множество дополнительных. Так, сенсорное управление ползунком позволяет регулировать каждую зону отдельно, функция "усиление" позволяет изменять мощность каждой из конфорок, а "stop&go" – выключает все конфорки одновременно.

Едва ли не самой удобной является функция таймера, которая позволяет установить время работы каждой из конфорок. Современные модели также имеют функции размораживания, подогрева, поддержания тепла или даже отдельные режимы для приготовления различных продуктов.

Установка индукционной плиты

Нижняя часть индукционной плиты устанавливается под столешницей, а потому требует соответствующей изоляции, чтобы избежать нагревания ящиков или шкафов. Для этого используются специальные теплоизоляционные панели. Если под варочной поверхностью установить духовой шкаф, его следует оснастить охлаждающим вентилятором.



Индукционная плита устанавливается вровень со столешницей / Фото Unsplash

Эстетика

Индукционные плиты не только функциональные, но и эстетические. Индукционные плиты имеют современный минималистичный вид, доступны в различных цветах и могут монтироваться вровень со столешницей. Благодаря этому они идеально вписываются в современное обустройство кухни, добавляя элегантности и стиля.