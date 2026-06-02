Дизайнер интерьеров назвала 8 трендов для дома, о которых вы можете пожалеть

В эпоху соцсетей тренды меняются очень быстро, и многие люди, планируя ремонт, ищут вдохновение в Pinterest или дизайнерских журналах. Однако не все популярные решения выдерживают испытание временем.

Дизайнер интерьеров Би Джанай назвала восемь трендов, которые, по ее мнению, могут надоесть уже через несколько лет.

Смотрите также Об этом все забывают: топ-7 мест в квартире, где всегда не хватает розеток

Какие решения в дизайне быстро теряют актуальность?

Стеновые панели в новостройках

Хотя декоративные панели на стенах сейчас очень популярны, дизайнер считает, что мода на них уже проходит. "Они были актуальными три года назад. Время двигаться дальше", – отметила она. Особенно это касается панелей, которые покрывают всю стену от пола до потолка.

Избыток LED-подсветки

Светодиодные ленты на лестнице, за телевизором или вдоль потолка стали настоящим хитом TikTok. Однако дизайнер советует не увлекаться ими. Вместо этого лучше использовать многоуровневое освещение: торшеры, бра, настольные лампы и декоративные лампочки, которые создают более уютную атмосферу.

Черная сантехника в ванной

Черные смесители и душевые системы стильные на вид, но имеют существенный недостаток – на них очень заметны известковый налет и пятна от воды. Поэтому они нуждаются в постоянном уходе.

Дешевые межкомнатные двери

Дизайнер также не советует экономить на дверях. Недорогие модели обычно имеют полую конструкцию, поэтому менее прочные и долговечные, чем двери из массива дерева.

Раздвижные двери вместо дверей-пеналов

Так называемые "амбарные" раздвижные двери занимают больше места и остаются видимыми в открытом состоянии. Двери-пеналы, которые прячутся внутрь стены, помогают экономить пространство и опрятнее на вид.

Полностью одинаковая деревянная мебель

Дерево никогда не выходит из моды, но дизайнер советует не подбирать всю мебель в одном оттенке. Сочетание разных тонов дерева делает интерьер более интересным и менее "стерильным".

Пол "елочкой" в маленьких комнатах

Узоры типа "елочка" или шеврон остаются популярными, но в очень компактных помещениях они могут визуально уменьшать пространство. Для небольших комнат лучше выбирать более светлые и простые покрытия.

Души с тропической лейкой

В завершение дизайнер вспомнила популярные тропические души, которые создают ощущение спа-салона. Впрочем, критики таких систем отмечают, что они часто обеспечивают слабый напор воды по сравнению с обычными душевыми лейками.

Перед тем как выбирать модный элемент для интерьера, стоит учитывать не только о том, как он выглядит сейчас, но и будет ли удобным и актуальным через несколько лет.

Дизайнер советует не выбирать душ с тропической лейкой / Фото Pinterest

Какие цвета дизайнеры советуют выбрать для интерьера в 2026 году?

В 2026 году в интерьерах отходят от ярких цветов и стерильно-белых пространств. Зато популярность приобретают природные и сложные оттенки, которые создают ощущение уюта, покоя и сдержанной роскоши.

Среди главных трендов дизайнеры называют пять цветов:

"Цапля" – теплый светло-серый оттенок, который стал альтернативой белому. Он визуально расширяет пространство и добавляет уюта.

"Засахаренный имбирь" – теплый карамельно-медный цвет, что помогает сделать интерьер более домашним.

"Ириска" – современная версия бежевого с карамельными и кофейными нотками, которая добавляет тепла комнатам.

"Глубинный серый" – насыщенный графитовый оттенок, создающий контраст и добавляющий интерьеру глубины.

"Посейдон" – глубокий морской синий цвет, который ассоциируется со спокойствием, стабильностью и элегантностью.

Эксперты отмечают, что эти оттенки легко сочетаются с натуральными материалами, дорогие на вид и помогают создать комфортную атмосферу в доме.