Дизайнерка інтер'єрів Бі Джанай назвала вісім трендів, які, на її думку, можуть набриднути вже через кілька років.

Які рішення у дизайні швидко втрачають актуальність?

Стінові панелі в новобудовах

Хоча декоративні панелі на стінах зараз дуже популярні, дизайнерка вважає, що мода на них вже минає. "Вони були актуальними три роки тому. Час рухатися далі", – зазначила вона. Особливо це стосується панелей, які покривають усю стіну від підлоги до стелі.

Надлишок LED-підсвітки

Світлодіодні стрічки на сходах, за телевізором чи вздовж стелі стали справжнім хітом TikTok. Проте дизайнерка радить не захоплюватися ними. Замість цього краще використовувати багаторівневе освітлення: торшери, бра, настільні лампи та декоративні лампочки, які створюють більш затишну атмосферу.

Чорна сантехніка у ванній

Чорні змішувачі та душові системи стильні на вигляд, але мають суттєвий недолік – на них дуже помітні вапняний наліт і плями від води. Тому вони потребують постійного догляду.

Дешеві міжкімнатні двері

Дизайнерка також не радить економити на дверях. Недорогі моделі зазвичай мають порожнисту конструкцію, тому менш міцні та довговічні, ніж двері з масиву дерева.

Розсувні двері замість дверей-пеналів

Так звані "амбарні" розсувні двері займають більше місця й залишаються видимими у відкритому стані. Двері-пенали, які ховаються всередину стіни, допомагають економити простір і охайніші на вигляд.

Повністю однакові дерев'яні меблі

Дерево ніколи не виходить з моди, але дизайнерка радить не підбирати всі меблі в одному відтінку. Поєднання різних тонів дерева робить інтер'єр цікавішим і менш "стерильним".

Підлога "ялинкою" у маленьких кімнатах

Візерунки типу "ялинка" або шеврон залишаються популярними, але в дуже компактних приміщеннях вони можуть візуально зменшувати простір. Для невеликих кімнат краще обирати світліші та простіші покриття.

Душі з тропічною лійкою

На завершення дизайнерка згадала популярні тропічні душі, які створюють відчуття спа-салону. Втім, критики таких систем зазначають, що вони часто забезпечують слабший напір води порівняно зі звичайними душовими лійками.

Перед тим як обирати модний елемент для інтер'єру, варто враховувати не лише про те, який він має вигляд зараз, а й чи буде зручним і актуальним через кілька років.

Дизайнерка радить не обирати душ із тропічною лійкою

Які кольори дизайнери радять обрати для інтер'єру у 2026 році?

У 2026 році в інтер'єрах відходять від яскравих кольорів і стерильно-білих просторів. Натомість популярності набувають природні та складні відтінки, які створюють відчуття затишку, спокою та стриманої розкоші.

Серед головних трендів дизайнери називають п'ять кольорів:

"Чапля" – теплий світло-сірий відтінок, який став альтернативою білому. Він візуально розширює простір і додає затишку.

"Зацукрований імбир" – теплий карамельно-мідний колір, що допомагає зробити інтер'єр більш домашнім.

"Іриска" – сучасна версія бежевого з карамельними та кавовими нотками, яка додає тепла кімнатам.

"Глибинний сірий" – насичений графітовий відтінок, що створює контраст і додає інтер'єру глибини.

"Посейдон" – глибокий морський синій колір, який асоціюється зі спокоєм, стабільністю та елегантністю.

Експерти зазначають, що ці відтінки легко поєднуються з натуральними матеріалами, дорогі на вигляд та допомагають створити комфортну атмосферу в оселі.