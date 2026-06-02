Дизайнер интерьеров Би Джанай назвала восемь трендов, которые, по ее мнению, могут надоесть уже через несколько лет.

Какие решения в дизайне быстро теряют актуальность?

Стеновые панели в новостройках

Хотя декоративные панели на стенах сейчас очень популярны, дизайнер считает, что мода на них уже проходит. "Они были актуальными три года назад. Время двигаться дальше", – отметила она. Особенно это касается панелей, которые покрывают всю стену от пола до потолка.

Избыток LED-подсветки

Светодиодные ленты на лестнице, за телевизором или вдоль потолка стали настоящим хитом TikTok. Однако дизайнер советует не увлекаться ими. Вместо этого лучше использовать многоуровневое освещение: торшеры, бра, настольные лампы и декоративные лампочки, которые создают более уютную атмосферу.

Черная сантехника в ванной

Черные смесители и душевые системы стильные на вид, но имеют существенный недостаток – на них очень заметны известковый налет и пятна от воды. Поэтому они нуждаются в постоянном уходе.

Дешевые межкомнатные двери

Дизайнер также не советует экономить на дверях. Недорогие модели обычно имеют полую конструкцию, поэтому менее прочные и долговечные, чем двери из массива дерева.

Раздвижные двери вместо дверей-пеналов

Так называемые "амбарные" раздвижные двери занимают больше места и остаются видимыми в открытом состоянии. Двери-пеналы, которые прячутся внутрь стены, помогают экономить пространство и опрятнее на вид.

Полностью одинаковая деревянная мебель

Дерево никогда не выходит из моды, но дизайнер советует не подбирать всю мебель в одном оттенке. Сочетание разных тонов дерева делает интерьер более интересным и менее "стерильным".

Пол "елочкой" в маленьких комнатах

Узоры типа "елочка" или шеврон остаются популярными, но в очень компактных помещениях они могут визуально уменьшать пространство. Для небольших комнат лучше выбирать более светлые и простые покрытия.

Души с тропической лейкой

В завершение дизайнер вспомнила популярные тропические души, которые создают ощущение спа-салона. Впрочем, критики таких систем отмечают, что они часто обеспечивают слабый напор воды по сравнению с обычными душевыми лейками.

Перед тем как выбирать модный элемент для интерьера, стоит учитывать не только о том, как он выглядит сейчас, но и будет ли удобным и актуальным через несколько лет.

Дизайнер советует не выбирать душ с тропической лейкой / Фото Pinterest

Какие цвета дизайнеры советуют выбрать для интерьера в 2026 году?

В 2026 году в интерьерах отходят от ярких цветов и стерильно-белых пространств. Зато популярность приобретают природные и сложные оттенки, которые создают ощущение уюта, покоя и сдержанной роскоши.

Среди главных трендов дизайнеры называют пять цветов:

"Цапля" – теплый светло-серый оттенок, который стал альтернативой белому. Он визуально расширяет пространство и добавляет уюта.

"Засахаренный имбирь" – теплый карамельно-медный цвет, что помогает сделать интерьер более домашним.

"Ириска" – современная версия бежевого с карамельными и кофейными нотками, которая добавляет тепла комнатам.

"Глубинный серый" – насыщенный графитовый оттенок, создающий контраст и добавляющий интерьеру глубины.

"Посейдон" – глубокий морской синий цвет, который ассоциируется со спокойствием, стабильностью и элегантностью.

Эксперты отмечают, что эти оттенки легко сочетаются с натуральными материалами, дорогие на вид и помогают создать комфортную атмосферу в доме.