Доступные идеи для обновления жилья летом: как улучшить помещение без лишних затрат

Лето – пора солнца, тепла и отдыха на природе. Но это также время, которое владельцы могут использовать для обновления своих домов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Sample Board, существует множество доступных способов сделать свое жилье более комфортным, современным и функциональным без значительных финансовых затрат. Что можно воплотить этим летом, рассказываем далее.

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Обновление стен

Новый цвет способен кардинально изменить атмосферу в помещении. Использование светлых оттенков сделает комнату более просторной, а яркие акценты добавят характера.

Быстрый способ создать стильный интерьер без значительных затрат в этом аспекте – покраска и обновление обоев.

Улучшение освещения

Замена старых ламп на LED, установка светодиодных лент или декоративных светильников – все это способы добавить уюта и стиля, а также сделать использование электричества более экономным.

Освежение кухни без капитального ремонта

Обновление фурнитуры шкафов и покраска могут значительно улучшить внешний вид мебели на кухне. В то же время обновить рабочие поверхности и столешницу можно с помощью клейкой пленки.

Обновление ванной комнаты

Замена душевой насадки, обновление зеркала или замена силиконовых швов – бюджетные варианты улучшения удобства и комфорта во время принятия душа.

Лето – хорошее время для ремонта / Фото Freepik

Реставрация мебели

Покраска старой мебели или перетяжка дадут новую жизнь без лишних затрат комодам, столам, шкафам или даже мягкой мебели.

Декор и детали

Картины и постеры – оживят интерьер и сделают его уникальным, растения придадут уюта, а коврики и подушки – цвета и комфорта комнатам.

Улучшение экстерьера

Покраска входной двери или обновление крыльца придаст свежести внешнему виду дома. Если к этому добавить еще декоративные горшки с цветами или новый коврик, точно получится сделать пространство более привлекательным.

К слову, многие обновления жилья способны сделать его не только более привлекательным и удобным, но и повысить его рентабельность и рыночную стоимость.