Почему стоит избегать чрезмерного использования соли зимой: чем это грозит

Зимний уход за тротуарами, подъездными дорожками и другими поверхностями, покрытыми льдом, может быть настоящим вызовом, помочь справиться с которым может соль, которая является эффективным и доступным средством борьбы с гололедом.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, ее чрезмерное использование может привести к серьезным проблемам. Почему важно ограничивать использование соли и какие безопасные альтернативы ей существуют, рассказываем далее.

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Почему зимой стоит ограничивать использование соли

Каменная соль, также известна как хлорид натрия, широко используется для снижения температуры замерзания воды. Натрий в составе соли усложняет связь молекул воды, что препятствует образованию льда. Однако ее эффективность сопровождается значительными недостатками.

Так, избыток соли зимой может привести к серьезным повреждениям растений. Даже если они находятся в состоянии покоя, химические вещества попадают в почву и поглощаются корнями, что вызывает обезвоживание. Результат – задержка роста, потеря листьев или даже гибель растений. Весной это часто проявляется в виде мертвых полос на газоне, которые являются следствием воздействия соли.

Соль является не единственным способом борьбы с гололедом / Фото Pexels

В то же время соль вредит не только растениям, но и экосистемам в целом:

Загрязнение грунтовых вод. Всего одна чайная ложка соли может навсегда загрязнить более 18 литров воды.

Угроза для водных организмов. Соль снижает уровень кислорода в воде, что вредит рыбам, водяным жукам и амфибиям.

Влияние на озера. Соли увеличивают плотность воды, нарушая ее естественное смешивание.

Кроме того, хуже всего здесь то, что удалить соль из воды после попадания почти невозможно.

Также она опасна для домашних животных, потому что вызывает у них отравление, симптомами которого могут быть слабость, судороги и даже смертельные случаи в случае значительного потребления.

Вместе с тем соль негативно влияет не только на окружающую среду и живых существ, но и на материалы, которые используются в быту, в частности на бетон и металл. В бетоне возникают отслоения, трещины, эрозия и изменение цвета, а металлам грозит коррозия.

Безопасные альтернативы соли

К счастью, есть более безопасные способы борьбы с гололедом. В частности, для этого можно использовать песок, соль Эпсома, уксус и еще несколько других средств, которые позволят зимой сделать дорожки и подъездные пути на участке безопасными.