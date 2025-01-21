Один пучок и огонь разгорится: как быстро и эффективно обогреть дом
Развести костер в котле или печи бывает не так просто. То дрова плохо горят и коптят, то костер вообще не разгорается. Чтобы таких проблем не возникало, следует правильно начинать процесс разведения огня в котле или печи.
Как растопить костер и быстро обогреть дом – рассказывает 24 Канал.
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Как быстро натопить в доме
Из-за высоких тарифов на газ и электроэнергию, все больше украинцев выбирают отопление дровами. Такой способ может казаться хлопотным, однако максимально дешевый.
Так, чтобы развести костер в котле или печи следует помнить несколько главных правил:
- дрова должны быть сухими,
- используйте дополнительные материалы для разведения огня,
- выбирайте дрова, которые отдают максимум тепла.
Чтобы быстро развести костер, следует пользоваться маленькими "помощниками". Так, солома, подсолнечная лузга, гречневая или гороховая шелуха помогают быстрее развести костер, а также ускоряют процесс нагрева дома.
Как быстро натопить в доме / Фото Unsplash
Следует помнить, что такие вспомогательные материалы также должны быть сухими, чтобы не возникала копоть и не образовывался чрезмерный дым. Достаточно бросить только один пучок в топку, и огонь быстро разгорится.
Быстро обогреть дом помогут и правильно подобранные дрова. Так, лучше выбирать такие породы древесины, которые имеют самую высокую теплоотдачу. Дуб, акация, ольха, ясень будут долго гореть и при этом – дарить тепло.
К слову, чтобы быстро обогреть дом, следует также и правильно укладывать дрова в печь или котел. Так, следует придерживаться следующей инструкции:
- На низ следует уложить самые большие поленья. Дрова должны лежать плотно, но иметь щели для циркуляции воздуха.
- На второй ярус укладывают дрова среднего размера.
- Верхним ярусом следует класть щепки, а также вспомогательные материалы для разведения огня.