Как растопить костер и быстро обогреть дом – рассказывает 24 Канал.

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Как быстро натопить в доме

Из-за высоких тарифов на газ и электроэнергию, все больше украинцев выбирают отопление дровами. Такой способ может казаться хлопотным, однако максимально дешевый.

Так, чтобы развести костер в котле или печи следует помнить несколько главных правил:

дрова должны быть сухими,

используйте дополнительные материалы для разведения огня,

выбирайте дрова, которые отдают максимум тепла.

Чтобы быстро развести костер, следует пользоваться маленькими "помощниками". Так, солома, подсолнечная лузга, гречневая или гороховая шелуха помогают быстрее развести костер, а также ускоряют процесс нагрева дома.



Как быстро натопить в доме / Фото Unsplash

Следует помнить, что такие вспомогательные материалы также должны быть сухими, чтобы не возникала копоть и не образовывался чрезмерный дым. Достаточно бросить только один пучок в топку, и огонь быстро разгорится.

Быстро обогреть дом помогут и правильно подобранные дрова. Так, лучше выбирать такие породы древесины, которые имеют самую высокую теплоотдачу. Дуб, акация, ольха, ясень будут долго гореть и при этом – дарить тепло.

К слову, чтобы быстро обогреть дом, следует также и правильно укладывать дрова в печь или котел. Так, следует придерживаться следующей инструкции: