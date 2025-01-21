Как растопить костер и быстро обогреть дом – рассказывает 24 Канал.

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Как быстро натопить в доме

Из-за высоких тарифов на газ и электроэнергию, все больше украинцев выбирают отопление дровами. Такой способ может казаться хлопотным, однако максимально дешевый.

Так, чтобы развести костер в котле или печи следует помнить несколько главных правил:

Чтобы быстро развести костер, следует пользоваться маленькими "помощниками". Так, солома, подсолнечная лузга, гречневая или гороховая шелуха помогают быстрее развести костер, а также ускоряют процесс нагрева дома.

Как быстро натопить в доме
Как быстро натопить в доме / Фото Unsplash

Следует помнить, что такие вспомогательные материалы также должны быть сухими, чтобы не возникала копоть и не образовывался чрезмерный дым. Достаточно бросить только один пучок в топку, и огонь быстро разгорится.

Быстро обогреть дом помогут и правильно подобранные дрова. Так, лучше выбирать такие породы древесины, которые имеют самую высокую теплоотдачу. Дуб, акация, ольха, ясень будут долго гореть и при этом – дарить тепло.

К слову, чтобы быстро обогреть дом, следует также и правильно укладывать дрова в печь или котел. Так, следует придерживаться следующей инструкции:

  • На низ следует уложить самые большие поленья. Дрова должны лежать плотно, но иметь щели для циркуляции воздуха.
  • На второй ярус укладывают дрова среднего размера.
  • Верхним ярусом следует класть щепки, а также вспомогательные материалы для разведения огня.