Як розтопити багаття та швидко обігріти будинок – розповідає 24 Канал.

Цікаво Щоб вдома було тепло та затишно: які дрова найкраще обирати для котла

Як швидко натопити у домі

Через високі тарифи на газ та електроенергію, все більше українців обирають опалення дровами. Такий спосіб може здаватися клопітким, однак максимально дешевий.

Так, щоб розвести багаття у котлі чи печі слід пам'ятати кілька головних правил:

дрова повинні бути сухими,

використовуйте додаткові матеріали для розведення вогню,

обирайте дрова, які віддають максимум тепла.

Щоб швидко розвести багаття, слід користуватися маленькими "помічниками". Так, солома, соняшникова лузга, гречане чи горохове лушпиння допомагають швидше розвести багаття, а також прискорюють процес нагріву будинку.



Як швидко натопити у домі / Фото Unsplash

Слід пам'ятати, що такі допоміжні матеріали також повинні бути сухими, щоб не виникала кіптява та не утворювався надмірний дим. Достатньо кинути лише один пучок у топку, й вогонь швидко розгориться.

Швидко обігріти будинок допоможуть і правильно підібрані дрова. Так, краще обирати такі породи деревини, які мають найвищу тепловіддачу. Дуб, акація, вільха, ясен будуть довго горіти й при цьому – даруватимуть тепло.

До слова, щоб швидко обігріти дім, слід також і правильно укладати дрова у піч чи котел. Так, варто дотримуватися наступної інструкції: