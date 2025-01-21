Чаще, чем вы думали: насколько регулярно стоит делать глубокую очистку ковра

Очистка ковров пылесосом – это часть регулярной уборки, но, как оказывается, этого может быть недостаточно. Важно также делать глубокую очистку ковров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, мытье шампунем или чистка специальными средствами – это важное домашнее задание, ведь на коврах могут накапливаться бактерии. Как часто стоит мыть ковер, чтобы избавиться от бактерий, продлить срок его службы и предотвратить появление неприятных запахов, рассказываем далее.

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Как часто нужно чистить ковер

Частота глубокой чистки ковров зависит от условий вашего дома. Делать это раз в квартал является хорошей привычкой, но если у вас есть дети или домашние животные, ковры лежат в местах с интенсивным движением, то лучше обрабатывать их каждые два месяца.

Хотя это может показаться слишком интенсивным, особенно если вы часто пылесосите, на самом деле в коврах есть гораздо больше грязи, чем наши глаза могут увидеть, поэтому такое решение является оптимальным.

Только пылесосить ковер – мало / Фото Freepik

Как глубоко очистить ковер

Прежде чем начинать глубокую чистку ковров, стоит подготовиться. Вот несколько ключевых шагов:

Пропылесосьте ковер. Это поможет избавиться от поверхностной грязи и мусора.

Предварительно обработайте пятна. Используйте специальные растворы для удаления пятен, чтобы обеспечить их эффективное устранение во время чистки.

Правильно выберите моющее средство. Для обычных ковров подойдут стандартные очистители, которые легко справляются с пятнами еды, напитков и запахами. Тогда как для очистки антикварных или деликатных ковров стоит обратиться к специалисту или использовать мягкие средства.

Следуя этим шагам, вы сможете хорошо вымыть ковер и избежите размножения бактерий, аллергенов и неприятных запахов дома.