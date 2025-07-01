6 неожиданных способов использования кокосового масла в быту

Кокосовое масло хорошо известно благодаря своим кулинарным свойствам, однако его возможности значительно шире. Этот натуральный продукт способен стать незаменимым помощником в вашем доме.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, от ухода за деревом до очистки нержавеющей стали – кокосовое масло может пригодиться везде. Шесть проверенных способов использования его в быту, рассказываем далее.

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Полировка мебели

Кокосовое масло может заменить химические средства для полировки. Оно подходит для ухода за деревянными поверхностями, особенно тусклыми или поцарапанными. Просто нанесите его на чистую салфетку, втирайте круговыми движениями, оставьте на 15 – 30 минут и отполируйте.

Очистка нержавеющей стали

Небольшое количество масла, нанесенное на микрофибровую салфетку, поможет освежить вид поверхностей из нержавеющей стали и убрать пятна или отпечатки пальцев.

Смазывание петель

Кокосовое масло легко устраняет скрип в дверных петлях и хорошо держится на вертикальных поверхностях. Наносите его осторожно ватной палочкой или щеткой.

Кокосовое масло может стать полезным в хозяйстве / Фото Freepik

Уход за деревянными кухонными принадлежностями

Масло поможет продлить жизнь деревянным доскам, ложкам и мискам. Втирайте его после мытья и сушки предметов и оставьте на ночь. При необходимости добавьте немного пчелиного воска для более длительного эффекта.

Удаление клейких остатков

Смесь кокосового масла и соды легко убирает липкие пятна или остатки этикеток. Нанесите, оставьте на несколько минут и смойте теплой водой.

Защита садового инвентаря от ржавчины

После очистки лезвий нанесите немного масла на ткань и протрите инструменты – это поможет избежать ржавления без агрессивной химии.

Кстати, неожиданно полезным в хозяйстве является не только кокосовое масло, но и черствый хлеб, который используют для различных лайфхаков.