7 ноября, 18:02
Есть на кухне у каждого: как за несколько секунд избавиться от скрипа дверей

Алена Гогунская
  • Обычное средство для мытья посуды может устранить скрип дверей, если нанести его на петлю и несколько раз открыть и закрыть дверь.
  • Это средство не оставляет жирного налета, не притягивает пыль и очищает петлю от грязи, что также является причиной шума.

С наступлением холодной погоды многие люди замечают, что двери в квартире или доме начинают скрипеть чаще. Причина – резкие изменения влажности и температуры. Металлические петли сжимаются, древесина набирает или теряет влагу, смазка высыхает – и появляется тот самый неприятный звук при каждом открывании.

Но есть простое решение. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Специалисты объясняют: обычное средство для мытья посуды, которое точно есть на каждой кухне, поможет решить эту проблему.

Как работает метод?

Достаточно нанести каплю средства на петлю, несколько раз открыть и закрыть дверь – и скрип исчезает. В ролике с ютуб-канала That Fix It Guy отмечают, что нужно нанести немного средства на верх петли, откройте и закройте дверь несколько раз. И скрип исчезнет.

В отличие от кулинарных масел или технических аэрозольных смазок, средство для мытья посуды:

  • не оставляет жирного налета,
  • не притягивает пыль и одновременно очищает петлю от грязи, который также является причиной шума.

Как за несколько секунд избавиться от скрипа дверей: смотрите видео

Зачем заливать моющим слив в ноябре?

  • В ноябре рекомендуется заливать моющее средство в канализацию для расщепления жиров и остатков органики перед первыми морозами, во избежание жировых пробок.
  • Сантехник советует слить воду с внешних линий, перекрыть ее подачу, отсоединить шланги и открыть внешний кран, чтобы предотвратить повреждения труб от морозов.