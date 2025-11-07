Є на кухні в кожного: як за кілька секунд позбутися скрипу дверей

З настанням холоднішої погоди багато людей помічають, що двері у квартирі чи будинку починають скрипіти частіше. Причина – різкі зміни вологості та температури. Металеві петлі стискаються, деревина набирає або втрачає вологу, мастило висихає – і з'являється той самий неприємний звук при кожному відкриванні.

Та є просте рішення. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Фахівці пояснюють: звичайний засіб для миття посуду, який точно є на кожній кухні, допоможе розв'язати цю проблему.

Як працює метод?

Достатньо нанести краплину засобу на петлю, кілька разів відкрити й закрити двері – і скрип зникає. У ролику з ютуб-каналу That Fix It Guy зазначають, що потрібно нанести трохи засобу на верх петлі, відкрийте і закрийте двері кілька разів. І скрип зникне.

На відміну від кулінарних олій чи технічних аерозольних мастил, засіб для миття посуду:

не залишає жирного нальоту,

не притягує пил і одночасно очищає петлю від бруду, який також є причиною шуму.

Як за кілька секунд позбутися скрипу дверей: дивіться відео

