Є на кухні в кожного: як за кілька секунд позбутися скрипу дверей
- Звичайний засіб для миття посуду може усунути скрип дверей, якщо нанести його на петлю та кілька разів відкрити і закрити двері.
- Цей засіб не залишає жирного нальоту, не притягує пил і очищає петлю від бруду, що також є причиною шуму.
З настанням холоднішої погоди багато людей помічають, що двері у квартирі чи будинку починають скрипіти частіше. Причина – різкі зміни вологості та температури. Металеві петлі стискаються, деревина набирає або втрачає вологу, мастило висихає – і з'являється той самий неприємний звук при кожному відкриванні.
Та є просте рішення. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Фахівці пояснюють: звичайний засіб для миття посуду, який точно є на кожній кухні, допоможе розв'язати цю проблему.
Як працює метод?
Достатньо нанести краплину засобу на петлю, кілька разів відкрити й закрити двері – і скрип зникає. У ролику з ютуб-каналу That Fix It Guy зазначають, що потрібно нанести трохи засобу на верх петлі, відкрийте і закрийте двері кілька разів. І скрип зникне.
На відміну від кулінарних олій чи технічних аерозольних мастил, засіб для миття посуду:
- не залишає жирного нальоту,
- не притягує пил і одночасно очищає петлю від бруду, який також є причиною шуму.
Як за кілька секунд позбутися скрипу дверей: дивіться відео
Навіщо заливати миючим злив у листопаді?
- У листопаді рекомендується заливати миючий засіб у каналізацію для розщеплення жирів і залишків органіки перед першими морозами, щоб уникнути жирових пробок.
- Сантехнік радить злити воду з зовнішніх ліній, перекрити її подачу, від'єднати шланги та відкрити зовнішній кран, щоб запобігти пошкодженням труб від морозів.