Та є просте рішення. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Дивіться також Ви точно цього не знали: який режим пралки треба використовувати взимку
Фахівці пояснюють: звичайний засіб для миття посуду, який точно є на кожній кухні, допоможе розв'язати цю проблему.
Як працює метод?
Достатньо нанести краплину засобу на петлю, кілька разів відкрити й закрити двері – і скрип зникає. У ролику з ютуб-каналу That Fix It Guy зазначають, що потрібно нанести трохи засобу на верх петлі, відкрийте і закрийте двері кілька разів. І скрип зникне.
На відміну від кулінарних олій чи технічних аерозольних мастил, засіб для миття посуду:
- не залишає жирного нальоту,
- не притягує пил і одночасно очищає петлю від бруду, який також є причиною шуму.
Як за кілька секунд позбутися скрипу дверей: дивіться відео
Навіщо заливати миючим злив у листопаді?
- У листопаді рекомендується заливати миючий засіб у каналізацію для розщеплення жирів і залишків органіки перед першими морозами, щоб уникнути жирових пробок.
- Сантехнік радить злити воду з зовнішніх ліній, перекрити її подачу, від'єднати шланги та відкрити зовнішній кран, щоб запобігти пошкодженням труб від морозів.