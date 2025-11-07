Но есть простое решение. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Специалисты объясняют: обычное средство для мытья посуды, которое точно есть на каждой кухне, поможет решить эту проблему.

Как работает метод?

Достаточно нанести каплю средства на петлю, несколько раз открыть и закрыть дверь – и скрип исчезает. В ролике с ютуб-канала That Fix It Guy отмечают, что нужно нанести немного средства на верх петли, откройте и закройте дверь несколько раз. И скрип исчезнет.

В отличие от кулинарных масел или технических аэрозольных смазок, средство для мытья посуды:

не оставляет жирного налета,

не притягивает пыль и одновременно очищает петлю от грязи, который также является причиной шума.

