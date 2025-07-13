5 трюков, чтобы в доме всегда был приятный аромат

Запах в доме является важным элементом, ведь именно он добавляет уюта и комфорта. Так, чтобы наполнить дом приятными ароматами, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

Одна из пользовательниц сети поделилась легкими способами, как наполнить дом приятными ароматами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @zelinskaya.i.

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Ванильный экстракт

Многим нравится аромат свежей выпечки в доме. Чтобы его воспроизвести, достаточно взять форму для духовки, налить в нее воду и экстракт ванили. Смесь нужно размешать и поставить в духовку на 10 минут. За это время дом наполнится невероятным ароматом.

Регулярная уборка

Чтобы в доме не образовывались неприятные запахи, следует регулярно поддерживать чистоту, особенно – на кухне. Холодильник может стать причиной многих неприятных запахов, поэтому его следует раз в неделю мыть.

Чистка канализации

В канализационных трубах может застаиваться вода, которая становится причиной неприятных запахов. Чтобы от них избавиться, достаточно залить в канализационные отверстия специальные растворы.

Сода на ковриках

Сода может впитывать неприятные запахи. В сети рекомендуют наносить ее на коврики перед стиркой – это поможет абсорбировать сырость и затхлость.

Мытье стен

Чтобы в доме был приятный аромат, периодически следует мыть не только пол, но и стены (конечно, если позволяет покрытие). Во время уборки можно использовать ароматизированные средства, чтобы в доме дольше сохранялся приятный аромат.

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