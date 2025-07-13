Одна з користувачок мережі поділилася легкими способами, як наповнити дім приємними ароматами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @zelinskaya.i.

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Ванільний екстракт

Багатьом подобається аромат свіжої випічки у домі. Щоб його відтворити, достатньо взяти форму для духовки, налити в неї воду та екстракт ванілі. Суміш потрібно розмішати та поставити у духовку на 10 хвилин. За цей час оселя наповниться неймовірним ароматом.

Регулярне прибирання

Щоб у домі не утворювалися неприємні запахи, слід регулярно підтримувати чистоту, особливо – на кухні. Холодильник може стати причиною багатьох неприємних запахів, тому його слід раз на тиждень мити.

Чищення каналізації

У каналізаційних трубах може застоюватися вода, яка стає причиною неприємних запахів. Щоб їх позбутися, достатньо залити в каналізаційні отвори спеціальні розчини.

Сода на килимках

Сода може вбирати неприємні запахи. У мережі рекомендують наносити її на килимки перед пранням – це допоможе абсорбувати сирість та затхлість.

Миття стін

Щоб у домі був приємний аромат, періодично слід мити не лише підлогу, а й стіни (звісно, якщо дозволяє покриття). Під час прибирання можна використати ароматизовані засоби, щоб у домі довше зберігався приємний аромат.

Раніше 24 Канал пояснював, чому у спальні завжди накопичується багато пилу. Причин такого явище є декілька.