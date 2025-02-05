Бюджетное обновление: как покрасить радиатор

Радиаторы, которые используют для отопления домов, меняют не так часто, поэтому они могут иметь следы износа: ржавчину, сколы или неподходящий цвет.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, свежий слой краски может придать радиатору новый вид. Как безопасно перекрасить оборудование самостоятельно, рассказываем далее.

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Как покрасить радиатор

Перед началом работы подготовьте необходимые материалы: малярную ленту, защитную ткань, перчатки, респиратор, наждачную бумагу, шпатель, тряпку, грунтовку для металла, аэрозольную краску для металла.

Первым шагом выберите краску и грунтовку. Используйте грунтовку на масляной основе и краску-распылитель для металла. Если радиатор используется для отопления, выбирайте высокотемпературные варианты.

Далее полностью выключите радиатор и подождите, пока устройство остынет. Заклейте вентиляционные отверстия и клапаны малярной лентой, чтобы избежать попадания краски.

Также закройте стену вокруг радиатора малярной лентой, а пол защитите тканью. Откройте окна для вентиляции и наденьте перчатки и респиратор.

Как покрасить радиатор: смотрите видео

Следующим шагом соскребите старую краску шпателем и обработайте радиатор наждачной бумагой. Удалите пыль тканью, а затем протрите поверхность влажной тряпкой. Дайте радиатору высохнуть.

Теперь равномерно распылите грунтовку на поверхность, держа баллончик на расстоянии 25 – 30 сантиметров. Дайте высохнуть.

После этого наносите краску равномерными движениями вперед – назад. Первый слой сушите 5 – 7 минут, затем нанесите еще несколько слоев для достижения желаемого цвета.

После высыхания снимите малярную ленту и уберите рабочее место. Включите радиатор, который теперь имеет свежий вид и является гармоничной частью интерьера.