Как обогреть дом во время отключений света: методы, которые реально работают в мороз
- Рекомендуется использовать обогреватели с аккумулятором или химические грелки для локального согревания, поскольку они не зависят от электричества.
- Газовые и керосиновые обогреватели могут быстро нагревать помещение, но их следует использовать только в крайнем случае с соблюдением правил безопасности.
Из-за морозов, блэкаутов и регулярных российских обстрелов многие люди ищут способы согреть свой дом не только стандартным отоплением. Эксперты советуют сочетать несколько методов, чтобы сохранить тепло, снизить расходы и сделать пребывание в холодном помещении максимально комфортным.
Как обогреть дом во время отключений света – расскажет 24 Канал со ссылкой на Lifehacker.
Как альтернативно обогреть жилье в мороз?
- Обогреватели с аккумулятором
Обогреватели со встроенным аккумулятором или устройства с питанием через USB – один из самых безопасных вариантов обогрева при отсутствии света. Такие приборы предварительно заряжаются от обычной розетки, ноутбука или павербанка, после чего способны работать автономно от нескольких часов до целой ночи – в зависимости от емкости батареи и режима использования.
Впрочем, важно понимать, что их мощность ограничена. Они не предназначены для обогрева воздуха в комнате, но прекрасно подходят для локального согревания тела. К примеру, можно использовать шарф, носки, перчатки, электро или плед-пончо с обогревом.
- Химические грелки
Химические грелки – это компактные одноразовые или многоразовые устройства, которые начинают выделять тепло после контакта с воздухом или активации специального механизма. В среднем они греют от 6 до 10 часов, в зависимости от модели и температуры окружающей среды.
Их главное преимущество – полная автономность: они не требуют ни электричества, ни подзарядки. Именно поэтому такие грелки активно используют туристы, альпинисты, военные и люди, которые часто находятся в холодных условиях. В то же время они не нагревают помещение, а только помогают согреть человека.
- Обогреватель + портативная электростанция
Самый эффективный способ обогреть комнату без централизованного электроснабжения – использование портативной зарядной станции в сочетании с электрическим обогревателем. Такие электростанции могут питать тепловентиляторы, инфракрасные панели или масляные радиаторы в течение нескольких часов.
Этот вариант считается самым удобным, ведь позволяет реально повысить температуру в комнате, а не только согревать тело. Однако есть и существенные минусы:
- высокая стоимость – цены на мощные станции стартуют примерно от 30 тысяч гривен;
- большое потребление энергии – обогреватели быстро разряжают аккумулятор;
- необходимость предварительной подзарядки станции.
Такой способ больше подходит для кратковременного использования или как резервный вариант.
- Газовые и керосиновые обогреватели
Кроме электрических решений, существуют газовые и керосиновые обогреватели, которые не зависят от электричества. Они способны быстро нагревать помещение, но в то же время считаются потенциально опасными для использования в квартире.
Эксперты отмечают: применять такие приборы стоит только в крайнем случае, когда других вариантов нет, и только при строгом соблюдении правил безопасности:
- обязательная постоянная вентиляция;
- запрет использования во время сна;
- отсутствие легковоспламеняющихся материалов рядом;
- постоянный контроль за работой прибора.
Неправильное использование газовых или керосиновых обогревателей может привести к отравлению угарным газом или пожару.
Как сохранить тепло?
Как пишет Tom's Guide, чрезвычайно важно сохранить тепло в доме. Для этого:
- закрывайте щели окон и дверей. Сквозняки могут отнимать значительную часть тепла из комнаты, поэтому герметизация и утепление рамы очень важны.
- термические шторы и тяжелые ткани. Они работают как дополнительный барьер между холодом снаружи и теплом внутри помещения.
Как получить больше тепла из печи?
