Кладовая на кухне: как старинный элемент хранения снова становится современным трендом

Кладовые – это не просто шкафы для продуктов. Они являются одними из самых древних, самых практичных и одновременно самых элегантных способов поддерживать порядок на кухне.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, несмотря на то, что это слово сегодня не так часто на слуху, эти места для хранения не потеряли своей актуальности – наоборот, возвращаются в новом, стильном виде. Что такое современная кладовая и как ее правильно спроектировать, рассказываем далее.

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Что такое кладовая

Кладовая – это высокий шкаф или модуль, встроенный или отдельный, предназначенный для хранения сухих продуктов, специй, напитков и даже бытовой техники.

Она может иметь полки, выдвижные ящики, дверцы с полочками для специй, нишу для кофемашины или тостера – все зависит от ваших потребностей.

Кладовые особенно полезны на маленьких кухнях, где нужно разумно использовать пространство. Это способ упорядочить хаос и хранить все под рукой.

Современная кладовая: смотрите фото

Как спроектировать современную кладовую

Кладовая – это не просто мебель. Она добавляет уюта, экономит пространство и повышает функциональность кухни. В эпоху, когда мы стремимся к упорядоченной жизни и красивому интерьеру, кладовая снова становится обязательным элементом, сочетающим традиции, стиль и удобство.

Чтобы обустроить удобную кладовую, сначала стоит определиться, будет ли она встроенной или отдельной. Отдельные модели легко перемещать или даже взять с собой при переезде. А встроенные – это элегантное решение, которое экономит пространство в маленьких кухнях.

Также следует организовать продуманное внутреннее пространство. Кладовая – это не просто полки. Ее можно использовать как шкаф для завтраков, разместив внутри тостер или кофеварку, или хранить там все специи, крупы и запасы.

Кроме того, стоит позаботиться об освещении и организации. Светодиодная лента, что включается при открытии дверцы, – не только удобно, но и красиво. Стеклянные баночки, подписи, прозрачные лотки – все это помогает держать порядок и сразу находить нужное.

В дополнение кладовку можно покрасить в тон кухонной мебели – или сделать акцентной зоной с контрастным цветом. А внутри – играть с оттенками: яркий тон внутри дверцы создаст эффект неожиданной радости.

Вместе с тем каменные или сланцевые полки, деревянные фасады с текстурой, перфорированные вентиляционные дверцы – все это также возвращает кладовой ее аутентичный шарм.

К слову, чтобы кухня была максимально удобной, важно расставить мебель и технику так, чтобы образовалась идеальная рабочая зона.