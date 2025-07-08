Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, несмотря на то, что это слово сегодня не так часто на слуху, эти места для хранения не потеряли своей актуальности – наоборот, возвращаются в новом, стильном виде. Что такое современная кладовая и как ее правильно спроектировать, рассказываем далее.

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Что такое кладовая

Кладовая – это высокий шкаф или модуль, встроенный или отдельный, предназначенный для хранения сухих продуктов, специй, напитков и даже бытовой техники.

Она может иметь полки, выдвижные ящики, дверцы с полочками для специй, нишу для кофемашины или тостера – все зависит от ваших потребностей.

Кладовые особенно полезны на маленьких кухнях, где нужно разумно использовать пространство. Это способ упорядочить хаос и хранить все под рукой.

Современная кладовая: смотрите фото

Как спроектировать современную кладовую

Кладовая – это не просто мебель. Она добавляет уюта, экономит пространство и повышает функциональность кухни. В эпоху, когда мы стремимся к упорядоченной жизни и красивому интерьеру, кладовая снова становится обязательным элементом, сочетающим традиции, стиль и удобство.

Чтобы обустроить удобную кладовую, сначала стоит определиться, будет ли она встроенной или отдельной. Отдельные модели легко перемещать или даже взять с собой при переезде. А встроенные – это элегантное решение, которое экономит пространство в маленьких кухнях.

Также следует организовать продуманное внутреннее пространство. Кладовая – это не просто полки. Ее можно использовать как шкаф для завтраков, разместив внутри тостер или кофеварку, или хранить там все специи, крупы и запасы.

Кроме того, стоит позаботиться об освещении и организации. Светодиодная лента, что включается при открытии дверцы, – не только удобно, но и красиво. Стеклянные баночки, подписи, прозрачные лотки – все это помогает держать порядок и сразу находить нужное.

В дополнение кладовку можно покрасить в тон кухонной мебели – или сделать акцентной зоной с контрастным цветом. А внутри – играть с оттенками: яркий тон внутри дверцы создаст эффект неожиданной радости.

Вместе с тем каменные или сланцевые полки, деревянные фасады с текстурой, перфорированные вентиляционные дверцы – все это также возвращает кладовой ее аутентичный шарм.

К слову, чтобы кухня была максимально удобной, важно расставить мебель и технику так, чтобы образовалась идеальная рабочая зона.