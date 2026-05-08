Станет вашим любимым местом дома: как дизайнеры советуют обустраивать веранду в 2026 году

Веранда давно перестала быть просто "переходным" пространством между домом и двором. В 2026 году дизайнеры все чаще рассматривают ее как полноценную зону отдыха, которая должна выглядеть и функционировать как гостиная под открытым небом.

Эксперты по интерьеру в блоге Martha Stewart отмечают, что современные тенденции делают веранды более уютными, стильными и практичными.

Какие тренды в обустройстве веранд существуют сейчас?

Одним из главных трендов стало превращение веранды в полноценное продолжение жилого пространства. Дизайнеры добавляют мягкие диваны, удобные кресла, настенное освещение и даже уличные камины. Такой подход меняет само восприятие пространства – веранда перестает быть “проходной зоной" и становится местом, где семья реально проводит время и отдыхает.

Что добавить в веранду уже сейчас?

Большие уличные ковры

Отдельное внимание дизайнеры уделяют полу. В 2026 году популярности набирают большие уличные ковры, которые помогают зонировать пространство и создавать ощущение комнаты под открытым небом. Новые модели отходят от простых синтетических решений – теперь в тренде более текстурные плетения, рельефные поверхности и мягкие ворсовые материалы, которые делают веранду максимально комфортной.



Уличные ковры добавляют уюта / Фото Pinterest

Освещение

Еще один важный элемент – продуманное освещение. Дизайнеры советуют использовать:

настенные бра,

подвесные лампы,

скрытые светильники, которые автоматически включаются с наступлением сумерек.

Такое освещение не только добавляет уюта, но и формирует "переходный эффект" между домом и садом, делая веранду естественным продолжением интерьера.



Продуманное освещение формирует "переходный эффект" между домом и садом / Фото Pinterest

Венки и декор

Дизайнеры также возвращают в моду декоративные венки, но уже не как праздничный атрибут, а как часть интерьера. Их комбинируют с подушками, текстилем и цветами, создавая единую цветовую палитру пространства.

Темные принты вместо светлых тонов

Как пишет Good Housekeeping, один из самых заметных трендов – переход к темным цветам и смелым принтам. Как отмечает дизайнер Эрик Росс, все больше клиентов выбирают насыщенные оттенки, которые раньше использовали только в интерьерах. Темные ткани и мебель не только выглядят более элегантно, но и практичнее – они лучше скрывают пыль и загрязнения, чем светлые материалы. Среди популярных решений:

глубокие оттенки синего, зеленого, бордового,

а также узорчатые подушки и текстильные акценты.



Темные цвета являются более практичными для террасы / Фото Pinterest

Ранее мы писали, что на Milano Design Week 2026 главными трендами в дизайне интерьера стали:

глянцевая мебель,

пастельные цвета,

комфортная мебель.

Дизайнеры отмечают возвращение лакированных поверхностей, популярность нежных пастельных оттенков и растущий спрос на мягкую, уютную мебель, которая создает ощущение домашнего комфорта даже в самых современных интерьерах.