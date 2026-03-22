Посыпьте этим обивку – и даже старый диван будет, как новый: пятна и запахи исчезнут
- Смешайте пищевую соду, кукурузный крахмал и эфирное масло чайного дерева, чтобы очистить диван.
- Эта смесь устранят запахи, освежит обивку и сделает пятна менее заметными или вовсе уберет их.
Со временем любой диван теряет опрятный вид: появляются пятна, накапливаются запахи. Обычная уборка не всегда помогает, а сильная химия может испортить обивку.
Однако есть простой способ, который используют даже в профессиональной уборке – он вытягивает грязь и запахи изнутри ткани. Об этом пишет ТСН.
Как эффективно очистить старый диван?
Нужно смешать пищевую соду, кукурузный крахмал и эфирное масло чайного дерева. Эта смесь не просто маскирует проблему, а действует глубже:
- сода убирает неприятные запахи;
- крахмал впитывает жир и влагу;
- эфирное масло борется с бактериями, которые часто и вызывают запах, обеззараживает и освежает ткань.
Смешайте 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки кукурузного крахмала и добавьте 5 – 7 капель эфирного масла.
Равномерно рассыпьте смесь по дивану и оставьте минимум на 30 минут (лучше – на несколько часов). Затем хорошо пропылесосьте.
После первого же применения:
- исчезает неприятный запах;
- обивка становится более свежей на вид;
- пятна становятся менее заметными или исчезают.
Если повторять процедуру регулярно, диван дольше будет оставаться чистым и ухоженным.
Как почистить подержанный диван?
Если вы купили диван с рук или из секонд-хенда – его обязательно надо почистить и продезинфицировать, чтобы не занести в дом, бактерии, запахи, насекомых. Об этом пишет The Spruce.
- Сперва пропылесосьте диван, уберите крошки, пыль, шерсть, пройдитесь по всем щелям осмотрите, нет ли следов насекомых. Возможно, придется пылесосить несколько раз.
- Сделайте легкий моющий раствор или возьмите готовое средство. Деревянные или металлические части протрите дезинфектором. Без отбеливателя – он может повредить поверхность.
- Если диван старый, обработайте щели спреем от насекомых, оставьте на 24 часа в проветриваемом месте (лучше не в квартире).
- Посыпьте диван содой равномерно, распределите щеткой, оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте.
Посыпьте старый или подержанный диван содой, чтобы избавиться от грязи / Фото The Spruce
Как быстро и просто очистить старый ковер?
- Ковер со временем накапливает пыль, крошки и пятна, и кажется, что его уже не отчистить.
- Но простые действия без использования химических средств могут заметно освежить его. Вынесите ковер на улицу примерно на 20 минут. Если есть снег – положите его ворсом вниз, если нет – просто перекиньте через забор или перекладину. Это поможет избавиться от части пыли.
- Затем расстелите ковер ворсом вверх, посыпьте содой и оставьте на 10 – 15 минут – она уберет запахи и грязь.
- В завершение переверните и хорошо встряхните или выбейте ковер.
- Такой способ очищает его эффективнее, чем обычная уборка пылесосом в квартире.