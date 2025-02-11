Больше никакой неудобной покраски: как просто обновить стену за унитазом

Покраска ванной комнаты – это отличный способ обновить пространство, однако зона за унитазом часто становится настоящим испытанием. Близкое расположение к стене затрудняет доступ, а риск разбрызгивания краски делает процесс еще более хлопотным.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, альтернативным решением может стать акцентная стена из деревянных панелей, которая не только эстетически привлекательна, но и практична. Как сделать ее собственноручно, рассказываем далее.

К теме Бюджетное обновление: как покрасить радиатор

Как сделать акцентную деревянную стену за унитазом

Ламинированные деревянные панели имеют несколько преимуществ перед обычной покраской:

Легкость в уходе. Поверхность легко моется и не впитывает грязь.

Водостойкость. Подходит для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната.

Доступность. Ламинат можно приобрести по бюджетной цене или использовать остатки после ремонта.

Быстрый монтаж. Процесс установки занимает минимум времени, не требует специальных навыков.

Для реализации проекта с такими панелями вам понадобится сама древесина, лестница, пистолет для гвоздей и гвозди, а также лобзик или возможность нарезать панели в строительном магазине.

Как сделать акцентную стену за унитазом: смотрите видео

Первым шагом необходимо будет определите размеры древесины – если унитаз расположен в углу, стена за ним станет акцентной. В противном случае можно оформить всю стену для гармоничного вида.

Далее разрежьте ламинат. Измерьте необходимую длину и отрежьте доски под размер стены.

После этого, начиная сверху вниз, прикрепите доски к стене с помощью гвоздей и все готово.

Кстати, если ламинированный деревянный ламинат не подходит по стилю или доступности, рассмотрите обои или виниловые панели.