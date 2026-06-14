В Греции так делают все: простой лайфхак, позволяющий охладить комнату без кондиционера

Летняя жара всё чаще заставляет людей искать доступные способы охладить жилье без кондиционера. Этот вопрос особенно актуален из-за высоких счетов за электроэнергию и сложности установки климатических систем в съёмных квартирах.

Как сообщает Newsweek, в южных странах, в частности в Греции, популярность приобрел простой "бутылочный трюк", который помогает снизить температуру в комнате без дополнительных затрат на технику.

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В чем суть "бутылочного метода"?

Метод максимально прост: пластиковые бутылки наполняют водой примерно на 70 – 80% и оставляют в морозильной камере на ночь. На следующий день они превращаются в ледяные аккумуляторы холода.

Чтобы получить эффект охлаждения, замороженные бутылки размещают перед или за вентилятором. Воздух, проходя через холодную поверхность, становится ощутимо прохладнее и распространяется по комнате. По словам экспертов, такой способ может снизить локальную температуру примерно на 1 – 2 градуса, но эффект временный и зависит от размера помещения и количества льда.



Для этого метода нужно заморозить бутылку с водой / Фото Unsplash

Почему это работает?

Физика метода довольно проста: во время таяния лед поглощает тепло из окружающей среды. В результате воздух рядом с ним охлаждается. Вентилятор лишь усиливает этот процесс, быстрее распределяя прохладу по комнате.

В то же время специалисты предупреждают: эффект носит локальный характер. Когда лед полностью растает, охлаждение прекращается, поэтому для более длительного результата нужно использовать несколько бутылок одновременно.

Важный нюанс! Чтобы избежать появления воды от конденсата, бутылки рекомендуют ставить на тарелку или в миску. Обычно лед тает в течение 2 – 3 часов, после чего процесс можно повторить.

Несмотря на простоту, "бутылочный трюк" не заменяет полноценную систему охлаждения. Его советуют использовать как вспомогательный способ вместе с затемнением окон, проветриванием в прохладные часы и минимизацией использования нагревательных приборов в помещении.

Как еще охладить квартиру без кондиционера?

Ранее мы писали, что существует немало простых действий, которые могут ощутимо снизить температуру в комнате в жаркие дни. В частности: