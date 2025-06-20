Как снизить температуру в комнате без вентилятора и кондиционера

С наступлением жарких летних дней возникает вопрос, как снизить температуру в комнате. Конечно, можно включить вентилятор или кондиционер, но это сразу увеличит счета за электроэнергию.

Оказывается, снизить температуру на несколько градусов можно без увеличения расходов на электроэнергию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Как охладить комнату

Охладить дом можно не только с помощью вентилятора или кондиционера, но и естественными способами. Так, некоторые комнатные растения могут снизить температуру в помещении на несколько градусов.

Дело в том, что растения могут выделять водяной пар через листья. Это делает воздух вокруг них влажным, а также позволяет поглощать тепло. Комнатные растения также значительно улучшат циркуляцию воздуха, поэтому могут выступать в роли естественных "вентиляторов".

Чтобы охладить комнату, специалисты советуют поставить такие растения:

Фикус эластик

Большие листья фикуса, по словам специалистов, будет эффективно охлаждать комнату и дополнять интерьер. Главное – не ставить фикусы на солнце, ведь это может им навредить.



Как фикусы охлаждают помещение / Фото Unsplash

Алоэ вера

Алоэ вера известно своими успокаивающими и лечебными свойствами. Однако это комнатное растение способно снижать температуру и охлаждать помещение.

Аглаонема

Англоенема известна благодаря своим красивым листьям – от бледно-серебристых до ярко-розовых оттенков. Это китайское вечнозеленое растение также может сделать комнату более комфортной, улучшая качество воздуха и снижая температуру на несколько градусов.



Как комнатные растения могут охладить комнату / Фото Unsplash

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