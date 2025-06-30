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Дом Своими руками Как избавиться от желтизны: эффективные способы для возвращения чистоты чехлу для телефона
30 июня, 20:29
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Как избавиться от желтизны: эффективные способы для возвращения чистоты чехлу для телефона

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Силиконовые чехлы для телефонов могут желтеть со временем из-за различных факторов, но это можно исправить.
  • Эффективные методы очистки включают использование зубной пасты, смеси соды и лимонного сока, а также перекиси водорода.

Чехлы для смартфонов со временем теряют первоначальный вид. Особенно обидно, когда силиконовые изделия желтеют от пота, пыли, жира с рук, солнечного света или просто с возрастом материала.

Но хорошая новость в том, что в большинстве случаев желтизну можно убрать. Как это сделать быстро и безопасно, рассказывает 24 Канал.

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Как очистить силиконовый или пластиковый чехол для телефона

Желтизна на прозрачных чехлах – распространенная проблема. Силикон со временем окисляется, а еще впитывает краску и жир. Но и для него есть действенные методы.

  • Зубная паста.

Самый простой способ, который подходит для небольших загрязнений.

Нанесите белую зубную пасту на щетку или тряпку. Потрите чехол 2–3 минуты. Смойте теплой водой.

  • Смесь соды и лимонного сока.

Работает как мягкий природный отбеливатель.

Смешайте 1 чайную ложку соды с несколькими каплями лимонного сока до кашеобразной консистенции. Нанесите на чехол и оставьте на 30 минут. Затем смойте теплой водой и высушите.

  • Перекись водорода.

Этот способ подойдет для сильного желтого налета.

Залейте чехол в неглубокой емкости перекисью водорода так, чтобы он полностью покрыл поверхность. Оставьте на 1 – 2 часа, периодически переворачивая. После этого смойте водой.

К слову, желтизна, которая появилась из-за старения материала, может не отмыться полностью. В таком случае лучше просто заменить чехол.

Добавим, что трудности с очисткой могут возникать относительно разных материалов. К примеру, важно знать, как правильно мыть натяжной потолок, чтобы не повредить его.