Но хорошая новость в том, что в большинстве случаев желтизну можно убрать. Как это сделать быстро и безопасно, рассказывает 24 Канал.

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Как очистить силиконовый или пластиковый чехол для телефона

Желтизна на прозрачных чехлах – распространенная проблема. Силикон со временем окисляется, а еще впитывает краску и жир. Но и для него есть действенные методы.

Зубная паста.

Самый простой способ, который подходит для небольших загрязнений.

Нанесите белую зубную пасту на щетку или тряпку. Потрите чехол 2–3 минуты. Смойте теплой водой.

Смесь соды и лимонного сока.

Работает как мягкий природный отбеливатель.

Смешайте 1 чайную ложку соды с несколькими каплями лимонного сока до кашеобразной консистенции. Нанесите на чехол и оставьте на 30 минут. Затем смойте теплой водой и высушите.

Перекись водорода.

Этот способ подойдет для сильного желтого налета.

Залейте чехол в неглубокой емкости перекисью водорода так, чтобы он полностью покрыл поверхность. Оставьте на 1 – 2 часа, периодически переворачивая. После этого смойте водой.

К слову, желтизна, которая появилась из-за старения материала, может не отмыться полностью. В таком случае лучше просто заменить чехол.

Добавим, что трудности с очисткой могут возникать относительно разных материалов. К примеру, важно знать, как правильно мыть натяжной потолок, чтобы не повредить его.