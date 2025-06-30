Но хорошая новость в том, что в большинстве случаев желтизну можно убрать. Как это сделать быстро и безопасно, рассказывает 24 Канал.
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Как очистить силиконовый или пластиковый чехол для телефона
Желтизна на прозрачных чехлах – распространенная проблема. Силикон со временем окисляется, а еще впитывает краску и жир. Но и для него есть действенные методы.
- Зубная паста.
Самый простой способ, который подходит для небольших загрязнений.
Нанесите белую зубную пасту на щетку или тряпку. Потрите чехол 2–3 минуты. Смойте теплой водой.
- Смесь соды и лимонного сока.
Работает как мягкий природный отбеливатель.
Смешайте 1 чайную ложку соды с несколькими каплями лимонного сока до кашеобразной консистенции. Нанесите на чехол и оставьте на 30 минут. Затем смойте теплой водой и высушите.
- Перекись водорода.
Этот способ подойдет для сильного желтого налета.
Залейте чехол в неглубокой емкости перекисью водорода так, чтобы он полностью покрыл поверхность. Оставьте на 1 – 2 часа, периодически переворачивая. После этого смойте водой.
К слову, желтизна, которая появилась из-за старения материала, может не отмыться полностью. В таком случае лучше просто заменить чехол.
Добавим, что трудности с очисткой могут возникать относительно разных материалов. К примеру, важно знать, как правильно мыть натяжной потолок, чтобы не повредить его.