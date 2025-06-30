Але гарна новина в тому, що у більшості випадків жовтизну можна прибрати. Як це зробити швидко й безпечно, розповідає 24 Канал.
До теми Знадобиться лише сода: як легко почистити матрац
Як очистити силіконовий або пластиковий чохол для телефона
Жовтизна на прозорих чохлах – поширена проблема. Силікон з часом окислюється, а ще вбирає фарбу й жир. Але й для нього є дієві методи.
- Зубна паста.
Найпростіший спосіб, який підходить для невеликих забруднень.
Нанесіть білу зубну пасту на щітку або ганчірку. Потріть чохол 2–3 хвилини. Змийте теплою водою.
- Суміш соди та лимонного соку.
Працює як м’який природний відбілювач.
Змішайте 1 чайну ложку соди з кількома краплями лимонного соку до кашоподібної консистенції. Нанесіть на чохол і залиште на 30 хвилин. Потім змийте теплою водою і висушіть.
- Перекис водню.
Цей спосіб підійде для сильного жовтого нальоту.
Залийте чохол у неглибокій ємності перекисом водню так, щоб він повністю покрив поверхню. Залиште на 1 – 2 години, періодично перевертаючи. Після цього змийте водою.
До слова, жовтизна, яка з’явилася через старіння матеріалу, може не відмитися повністю. У такому випадку краще просто замінити чохол.
Додамо, що труднощі з очищенням можуть виникати щодо різних матеріалів. До прикладу, важливо знати, як правильно мити натяжну стелю, щоб не пошкодити її.