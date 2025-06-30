Але гарна новина в тому, що у більшості випадків жовтизну можна прибрати. Як це зробити швидко й безпечно, розповідає 24 Канал.

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Як очистити силіконовий або пластиковий чохол для телефона

Жовтизна на прозорих чохлах – поширена проблема. Силікон з часом окислюється, а ще вбирає фарбу й жир. Але й для нього є дієві методи.

Зубна паста.

Найпростіший спосіб, який підходить для невеликих забруднень.

Нанесіть білу зубну пасту на щітку або ганчірку. Потріть чохол 2–3 хвилини. Змийте теплою водою.

Суміш соди та лимонного соку.

Працює як м’який природний відбілювач.

Змішайте 1 чайну ложку соди з кількома краплями лимонного соку до кашоподібної консистенції. Нанесіть на чохол і залиште на 30 хвилин. Потім змийте теплою водою і висушіть.

Перекис водню.

Цей спосіб підійде для сильного жовтого нальоту.

Залийте чохол у неглибокій ємності перекисом водню так, щоб він повністю покрив поверхню. Залиште на 1 – 2 години, періодично перевертаючи. Після цього змийте водою.

До слова, жовтизна, яка з’явилася через старіння матеріалу, може не відмитися повністю. У такому випадку краще просто замінити чохол.

Додамо, що труднощі з очищенням можуть виникати щодо різних матеріалів. До прикладу, важливо знати, як правильно мити натяжну стелю, щоб не пошкодити її.