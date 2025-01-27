Дешево, но невероятно красиво: техника покраски, которая сделает ваши двери уникальными

Обновление входной двери может значительно повысить привлекательность дома за незначительные средства. Особенно если для этого применить технику омбре, которая придаст жилью уникальный характер.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, такой дизайн предусматривает сочетание нескольких цветов и точно не оставит ваш дом без внимания. Как это самостоятельно обновить двери в технике омбре, рассказываем дальше.

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Как сделать омбре на дверях

Прежде чем начать преобразование своих дверей, подготовьте три цвета краски, грунтовку, малярную ленту, валики и кисти.

Первым шагом снимите дверь с петель и поставьте на ровную поверхность. Достаньте ручки и замки или примените малярный скотч для их защиты. Очистите и отшлифуйте поверхность, а затем нанесите грунтовку.

Далее используйте малярную ленту, чтобы разделить двери на трети. Это поможет создать четкие границы между цветами.

Как самостоятельно покрасить дверь: смотрите видео

Начните с самого светлого цвета на верхней трети двери, среднего на второй и самого темного на нижней. Смешайте цвета на месте встречи, используя сухой малярный валик для растушевки переходов между оттенками.

Работайте быстро, чтобы краска не сохла, и продолжайте смешивать цвета для создания плавных переходов. Повторяйте эти шаги для каждого из трех цветов, придерживаясь оригинальных границ.

Для совершенного результата выбирайте оттенки, которые соответствуют вашему интерьеру и внешней среде. Учитывайте также архитектурные особенности дома для выбора идеальных цветов.

Когда двери будут закончены, выберите для них фурнитуру, подходящую к новому стилю, и установите обратно на петли. В результате такой редизайн не только повысит эстетическую привлекательность дома, но и даст вам возможность выразить ваш индивидуальный стиль через цвета.