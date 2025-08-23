Каждый садовод должен это сделать до осени: 6 важных дел
- В августе нужно провести прополку, обрезку и подготовку растений к осеннему сезону.
- Рекомендуется также посадить весенние луковицы и выполнить мульчирование деревьев и кустарников для подготовки к зимним условиям.
Прежде чем закончатся солнечные летние дни, нужно выполнить еще много садоводческих задач перед осенним сезоном.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это позволит избежать проблем с наступлением холодов и обеспечит цветущие растения весной. Какие дела не стоит откладывать, рассказываем далее.
Какие дела в саду важно сделать до осени?
Прополка и очистка грядок
Начать стоит с прогулки по саду с садовыми ножницами и ведром. Следует найти растения, которые завершили плодоношение и цветение, и обрезать их или вырвать.
Однако, прежде чем выбрасывать их дальше на компост, важно собрать семена на следующий сезон.
Деление многолетних растений и их пересадка
Конец лета – идеальное время для разделения и пересадки многолетних растений, растущих в большом количестве. Ведь делать это лучше минимум за четыре недели до первых заморозков, поскольку это даст корням время укорениться.
Обрезка многолетних растений, деревьев и кустарников
Обрезку некоторых многолетних растений, деревьев и кустарников следует проводить до наступления осеннего сезона. Однако важно убедиться, что растения, которые цветут весной, обрезаны не слишком сильно, потому что есть риск потерять почки следующего года.
Посадка весенних луковиц
Лучше всего весной – это видеть, как оживают прекрасные цветы. А конец лета – это время позаботиться о том, чтобы это произошло, и посадить некоторые растения, в частности луковицы нарциссов, крокусов и тюльпанов.
Мульчирование деревьев и кустарников
Деревьям и кустарникам полезна мульча перед зимой. Следует расстелить ее слой толщиной 5 – 7,5 сантиметров вокруг основания деревьев и крупных кустарников, держа кору или измельченные листья на расстоянии нескольких сантиметров от ствола, чтобы предотвратить гниение.
Подготовка растений к первым заморозкам
До первых заморозков следует успеть занести в дом или теплицу особенно уязвимые растения, а также подготовить к холодам те, что находятся в земле, чтобы предотвратить их повреждение.
