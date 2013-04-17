"Миссия невозможна": реально ли покрасить плитку за один день и почему видео с тиктока – фейк

Даже если вы не интересуетесь ремонтом, наверняка в тиктоке вам попадались видео типа: "Покрасили плитку за один день", "Справится даже ребенок" и т.д. Однако процесс покраски плитки своими руками на самом деле очень долгий, сложный и требует внимания ко многим деталям.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал пообщался с героиней Надеждой, которая делает ремонт своими руками. Уже долгое время девушка превращает старую хижину в Карпатах в жилье мечты. В интервью Надежда поделилась собственным опытом и рассказала, почему покрасить плитку за один день невозможно.

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Почему решили красить плитку в ванной

Обратите внимание! Мы изменили имя нашей собеседницы в целях безопасности и для сохранения анонимности.

Во время ремонта вы решили не делать капитальный ремонт в ванной комнате. Почему?

Во-первых, мы даже не рассматривали вариант капитально ремонтировать ванную. Это пристройка к дому, она очень маленькая и низенькая. В идеале, эту пристройку нужно или вообще снести и построить что-то новое, или полностью перестроить, поднять крышу на несколько сантиметров, потому что высотой она метр восемьдесят.

Бабушка, которая там жила, была ростом 150 сантиметров, поэтому ей такая ванная комната идеально подходила. Мы с мужем ростом более 175 сантиметров – нам эта ванная комната не очень удобна. Поэтому мы рассматривали варианты только сделать ее приспособленной, переделать коммуникации так, чтобы можно было переставить там условно умывальник на ту сторону, которую нам хочется, насос – в другом месте, потому что есть свой колодец.

Поэтому мы хотели навести порядок и косметически что-то изменить.



Ванная комната до ремонта / Фото предоставлено 24 Каналу

Как ты пришла к решению красить плитку?

На стенах была розовая глянцевая плитка, на полу – коричневая и бежевая с греческими мотивами. Мы решили заменить маленькое окошко на новое, и во время этого несколько плиток треснули и отпали. Тогда появилась проблема, чем закрыть эти места.

Это плитка ориентировочно 2005 года. Она уже нигде не продается – ни остатками по магазинам, ни в интернете – нигде нет именно такого формата плитки, даже уже не говоря о подобном цвете. Тогда мы нашли выход из положения: заказали немножко побольше, подпилили, и уже мастер-плиточник поставил ее в тех местах, где не хватало.

Конечно, она отличалась по цвету. И я сразу, наверное, понимала, что я хочу перекрасить эту ванну, потому что она категорически не подходит в целом по стилю, да и в ней как-то некомфортно.



Старая плитка отпала после замены окна / Фото предоставлено 24 Каналу

Что в целом вы изменили во время ремонта в ванной комнате?

Потолок в ванной комнате был оббит вагонкой, которая стала очень грязной и обшарпанной. Между этой вагонкой был оранжевый такой багет, прикрепленный почти намертво, но я его таки отодрала. Мой муж с папой поменяли потолок, перестелили новой вагонкой, поставили новый светильник. Именно тогда, так сказать, настало мое время.

К слову, это первая часть интервью. Вскоре 24 Канал опубликует продолжение истории о ремонте своими руками, в котором Надежда расскажет, с какими вызовами столкнулась во время ремонта своими руками и как вообще решилась на этот сложный процесс.

Как выбрать краску для плитки

Как подготовить ванную комнату к покраске?

Еще раньше из ванной комнаты мы вынесли абсолютно все. Ни унитаза, ни раковины, ни непосредственно ванной или какого-то крана. Это был огромный плюс, и это мой совет – если вы думаете красить плитку, то нужно как можно большее количество предметов вынести из ванной комнаты.

Следующий совет – нужно все хорошо заклеить. Краны, трубы, стык с потолком, окна – все следует хорошо проклеить малярной лентой.

Как ты выбрала материалы для покраски плитки в ванной комнате?

Если вы интересовались ремонтами или, возможно, в тиктоке в рекомендациях появлялись видео, как люди очень быстро перекрашивают ванную. Там обычно очень кликбейтные подписи по типу: "Перекрасила ванну за один день", "Справится даже ребенок", "Это могут сделать люди и без опыта", "Все меня отговаривали, а я перекрасила" и тому подобное.

Я не хочу делать антирекламу этого тренда, но я думаю, что те, кто видел подобные видео, понимают, что я имею в виду. Я тоже повелась и заказала ту же краску, которую показывали в видео, но впоследствии поняла, что это совсем не тот цвет, который бы я хотела.



Как выбрать краску для плитки / Фото Freepik

Какую же тогда лучше выбрать краску для плитки?

Для плитки нужно использовать эпоксидную краску, которая сейчас очень популярна. Я думала, что обязательно именно ею покрашу все, но потом начала исследовать этот вопрос подробнее: смотреть технические характеристики, читать реальные отзывы пользователей, а не только рекламные видео. Тогда я поняла, что боюсь доверять этой распиаренной краске.

Поэтому я выбрала другой вариант – финскую краску, которая специально предназначена для плитки. Я много консультировалась с продавцами, читала отзывы и наконец выбрала свой вариант для того, чтобы покрасить стены в белый цвет.

Я себе запланировала, что стены и пол будут белого цвета. Но потом я поняла, что мне будет очень трудно перекрыть темную плитку на полу. Решили сделать пол какого-то зеленого оттенка, потому что у нас в целом будет бело-зеленая стилистика и много зеленых элементов. Я долго искала хорошую эпоксидную краску, но кроме распиаренного варианта не было ни одного, и я таки ее заказала.

Когда она мне пришла, я была расстроена и обескуражена. Оказалось, что на краске не было нормальной инструкции. На банке лишь нарисованный QR-код, отсканировав который, попадаешь на видео на ютубе, которое оказалось совсем неинформативное. Ни рассчитанных пропорций (ведь сама эпоксидная краска состоит из двух элементов – из непосредственно краски и отвердителя), ни технических характеристик.

Проблема в том, что замешанная эпоксидная краска действует 180 минут, и в течение этого промежутка времени ее нужно нанести. Тогда я поняла, что мне не нужна вся банка, а надо рассчитать пропорции. Меня очень смущало, что не знаю четких пропорции, поэтому эта краска у меня до сих пор стоит запакованная.

Пришлось искать новую краску, и я ее таки нашла. Она имела четкую инструкцию, технические характеристики, пропорции. И что самое лучшее – мне очень нравился оттенок зеленого.

Покрасить плитку за день невозможно

Как ты готовила плитку к покраске? Насколько это сложный и долгий процесс?

Во-первых, плитку следует сделать такой чистой, чтобы с нее буквально можно было есть. Зачистить швы, избавиться от старого силикона, потому что краска на него очень плохо ложится, обезжирить поверхность. Я также пользовалась пароочистителем, чтобы все было идеально чистым. Этот подготовительный этап очень важен, и надо потратить много времени именно на него, как бы там ни хотелось все быстрее перекрасить и наконец увидеть результат.

Плитка должна быть гладкой, без разводов, сухой. Именно здесь мы стыкаемся с коллизией, ведь покрасить плитку за один день – невозможно. Разве, если вы готовили ванную комнату к этому неделю.

Многие производители советуют также шлифовать плитку перед покраской. Я действительно шлифовала плитку на полу, но на стенах у меня была такая гладенькая, даже "глазированная" плитка с нулевых, как зеркало. Шлифовальная машинка ее совсем не брала, оставляла только маленькие царапины. Тогда я решила покрасить "тестовый" участок, где будет стоять ванна.



Подготовленная к покраске плитка / Фото предоставлено 24 Каналу

Так, я нанесла краску на одну шлифованную и одну нешлифованную плитку. Разницы почти никакой не было, поэтому я решила, что нет смысла тратить время на шлифовку.

Но я хочу предостеречь – это только мой опыт. Я сделала так, потому что не видела смысла в лишней работе. Возможно, если плитка матовая, то и шлифовка является обязательным этапом.

Например, на полу лежала не такая глянцевая плитка, поэтому я ее шлифовала, и разница была очень заметна. Поскольку краска не впитывается в плитку – она стекает. На шлифованной поверхности краска попадает в эти царапины, а потому – лучше ложится.

Когда плитка полностью готова к покраске, то весь процесс пошел легче? Или возникали трудности уже во время самого окрашивания?

У меня была достаточно яркая розовая плитка на стенах. Когда я нанесла первый слой краски, то была очень разочарована. Я проклинала все на свете и думала, что красить плитку было очень тупой идеей, что у меня ничего не получится. Это было очень страшно, но первый слой всегда так выглядит.



Первый слой краски лег очень плохо / Фото предоставлено 24 Каналу

Все швы я красила тоненькой кисточкой, а плитку – обычным валиком, который перед тем замотала в скотч и сняла его, чтобы в краске на валике не застревали лишние элементы. Когда все было окрашено, то я ждала 18 – 20 часов, пока высохнет первый слой. Далее я нанесла второй, но опять были пятна, где краски ложилось больше.

Я опять ждала около 18 часов, и после 3 слоя краски наконец получилось хорошее покрытие. Результат мне очень нравится. Единственный минус – на плитках, которые возле пола, видны подтеки краски. Но я понимала, что все это со временем прикроется сантехникой.

К слову, мне также не нравились серые трубы коммуникаций, поэтому их я также покрасила в белый цвет обычной эмалью.

Стены в ванной комнате: смотрите видео

А как с покраской плитки на полу? Возможно, хоть это было проще, как на видео из тиктока?

Я подождала около недели, чтобы полностью просохли стены. После этого помыла пол, обезжирила его и начала работать. Для пола я выбрала эпоксидную краску, но она имеет такую формулу, что нужно замешивать раствор из затвердителя и самой краски. Время действия этой смеси – всего час.

Если площадь покраски большая, то, конечно, за час справиться невозможно. Лучший вариант – иметь кого-то на подстраховку, кто бы помогал замешивать краску. К счастью, мне хватило одного раствора, чтобы покрасить пол в один слой. На второй слой – я смешала новый раствор, которого также хватило, чтобы покрасить весь пол.



Перекрашенная своими руками ванная комната / Фото предоставлено 24 Каналу

Из твоего рассказа становится понятным, что красить плитку не так и просто, как об этом говорят в тиктоке. Возможно, хотела бы поделиться реальными советами, как подготовиться к покраске плитки и что делать на каждом из этапов?

Во-первых, не стоит спешить. Этот процесс требует много времени. Стены или пол следует хорошо очистить и обезжирить, все элементы, которые не должны окрашиваться, тщательно проклеить.

Во-вторых, валик для покраски должен быть хорошего качества и не линять. Чтобы на краске не оставались ворсинки, весь валик я рекомендую проклеить скотчем, а потом – снять.

В-третьих – используйте мешочек для малярной ванночки. Можно одеть обычный пакет, и так будет значительно проще. Дело в том, что как тщательно вы бы не мыли ванночку, краска все равно может оставаться между ребрами. Затем это может перенестись на валик, с валика – на стену, и в результате на плитке будут непонятные частицы.

Ну и главный совет – не надейтесь, что все будет легко, как в рекламе. Эта работа очень утомительна, поэтому не стоит обесценивать труд людей, которые этим профессионально занимаются.

Также следует обращать внимание на характеристики краски и срок, когда она полностью затвердеет. Например, краска для стен полностью приобретет свои характеристики только через 21 день, а до того – ее легко повредить.

Если вы ремонтируете ванную комнату, то стоит позаботиться о зоне, которой можно будет пользоваться для гигиенических нужд. Мне легче, потому что я сейчас не живу в этом доме, а исключительно делаю ремонт.

Если знакомые спросили бы, красить им плитку в ванной комнате или нет, то что бы ты ответила?

Если бы меня спросили в первый день, когда я только нанесла первый или второй слой, то я бы сказала, что категорически не надо этого делать. Но сейчас, когда уже весь этот путь пройден, то я скажу – почему бы и нет!

Результат получился очень хороший, плитка имеет свежий и классный вид (конечно, не такой, как у мастеров из рекламы), но я довольна. Другой вопрос, какой эта плитка будет после активного использования ванной комнаты.

Ванная комната до и после покраски: сравните фото

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