Один малярный трюк сразу сделает ваш дом дороже на вид

Есть простой способ сделать старые стены свежими и стильными. Он может сильно изменить вид комнаты и сделать ее более современной.

Но перед покраской нужно выполнить несколько подготовительных шагов, чтобы результат был профессиональным. Об этом пишет Express.

Как покрасить стены как профессионал?

Специалисты советуют сначала выровнять поверхность стены – заполнить трещины и неровности шпаклевкой. После этого нужно дать ей высохнуть примерно час, а затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой или шлифмашинкой. Это позволит убрать старые слои краски, пыль, волосы и другие мелкие дефекты, оставляя чистую и ровную основу для покраски.

Правильно окрашенные стены сделают дом дороже на вид / Фото Pinterest

Чтобы достичь "профессионального" результата, эксперты рекомендуют:

сначала полностью убрать мебель из комнаты;

накрыть пол и то, что нельзя вынести, защитными пленками или тканью;

проверить стены, убрать гвозди, скобы и немного отодвинуть розетки, чтобы открыть поверхность;

заклеить края (плинтусы, выключатели, розетки) малярной лентой;

нанести не менее двух слоев грунтовки валиком и дать ей высохнуть не менее 3 часов;

после высыхания красить края кистью, а основную часть стены валиком;

после двух слоев краски оставить сохнуть минимум на 6 часов.

Также специалисты советуют ориентироваться на норму: примерно 1 литр краски на 10 метров квадратных стены. Это поможет рассчитать нужное количество краски для комнаты.

После высыхания нужно снять малярную ленту, проверить пропущенные места, закрутить розетки обратно, убрать защитные покрытия и тщательно пропылесосить комнату перед тем, как вернуть мебель.

Эксперты добавляют: для мелких зон лучше использовать кисть, а для больших поверхностей – валик, потому что он дает более ровное покрытие и более быстрый результат.

Какая краска делает интерьер дороже на вид?

Как пишет House Beautiful, независимо от стиля, цвет сильно влияет на настроение дома: спокойные синие и зеленые успокаивают, желтый добавляет тепла и энергии. Но если цель – делать интерьер более "дорогим" и элегантным, дизайнеры часто используют проверенные классические оттенки:

Темно-синий – спокойный, универсальный, делает пространство более стильным. Хорошо сочетается с золотом и насыщенными цветами.

Оливковый зеленый – создает уют и "дорогой" эффект, хорошо подходит для стен, потолка или деталей.

Темно-бордовый – глубокий винный цвет, добавляет роскоши и драматичности.

Темный бирюзовый – более смелый вариант, добавляет глубины и контраста.

Сливовый фиолетовый – ассоциируется с роскошью, хорошо сочетается с золотом.

Мягкий белый – чистый и спокойный фон, делает интерьер элегантным.

Теплый тауп – нейтральный, но "дорогой" на вид оттенок.

Темно-серый – стильный и современный, добавляет глубины.

Пылевой голубой – сдержанный, элегантный и мягкий.

Фактурный белый – не столько цвет, сколько текстура, которая добавляет роскоши.

Светло-зеленый – свежий, светлый, делает пространство более легким и современным.

Эти цвета в сочетании с правильными материалами (дерево, металл, текстиль) создают более дорогой и продуманный вид интерьера.

