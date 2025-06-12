Ошибки, которые портят деревянные полы: чего следует избегать при уборке

Паркетные полы - это классика, проверенная временем. Они добавляют интерьеру теплоты, элегантности и изысканности. Однако деревянное покрытие требует особого ухода.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, неправильная чистка, чрезмерное количество влаги или использование агрессивных средств могут привести к деформациям, царапин и потери блеска. От каких привычек следует избавиться, чтобы сохранить деревянный пол в отличном состоянии на долгие годы, рассказываем далее.

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Избыток воды

Самая распространенная ошибка – мытье пола слишком мокрой шваброй. Древесина является пористым материалом, поэтому впитывает влагу. Впоследствии это может привести к деформации, набуханию и даже образованию плесени. Вместо этого используйте слегка увлажненную швабру из микрофибры и мягкое моющее средство.

Традиционные швабры

Старая швабра задерживает слишком много влаги. То же самое касается паровых швабр, если они слишком увлажняют поверхность. Эксперты советуют использовать плоские микрофибровые швабры, которые позволяют контролировать количество жидкости.

Средства с аммиаком и отбеливателем

Агрессивные химические вещества могут разъедать защитное покрытие древесины, приводя к обесцвечиванию, потускнения и уязвимости к царапинам.

Дерево требует специального ухода / Фото Freepik

Уксус

Несмотря на популярность уксуса как натурального моющего средства, он имеет высокую кислотность, которая со временем разрушает защитное покрытие деревянного пола.

Вместо этого выберите средства с нейтральным pH или мягкое мыло, разведенное водой.

Абразивные средства для мытья

Стальные щетки или жесткие губки могут оставить глубокие царапины, которые трудно устранить. Они не предназначены для деликатной поверхности паркета.

Для очистки лучше использовать мягкие ткани или швабры из микрофибры.

Воск для пола

Многие средства для блеска содержат воск, который со временем желтеет и требует агрессивной очистки для удаления. Такая очистка повреждает древесину.

Лучше сохранять блеск с помощью регулярной деликатной уборки и сухой полировки микрофиброй.

К слову, чтобы пол дольше выглядел ухоженным и опрятным, лучше избегать в ежедневном быту некоторых цветов покрытия.