Как мыть пол, чтобы всегда было чисто: маленькая хитрость

Чистота в доме влияет не только на комфорт, но и на общую атмосферу и настроение жителей. Одним из важнейших этапов уборки является мытье пола, ведь именно он собирает больше всего пыли и грязи.

Однако, чтобы пол был действительно чистым, а уборка эффективной, важно знать секреты уборки. Какая хитрость поможет всегда иметь чистое покрытие, рассказывает 24 Канал.

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Какой секрет поможет поддерживать чистоту пола

Если вы моете пол только шваброй, он никогда не будет идеально чистым.

Чтобы достичь этого результата, следует сначала хорошо пропылесосить пол. Далее следует взять щетку и любое средство для мытья пола.

Теперь весь пол стоит хорошо вымыть с помощью щетки и моющего средства. Особое внимание следует обращать на труднодоступные места – под шкафами, кроватями и другой мебелью.

Как вымыть пол до блеска: смотрите видео

Когда весь пол будет вымыт, необходимо протереть его шваброй с чистой водой, чтобы собрать остатки моющего средства.

Конечно, мыть таким образом пол каждый раз не надо. Достаточно проводить глубокую уборку раз в несколько месяцев, чтобы покрытие оставалось чистым и ухоженным.

К слову, мыть пол, важно учитывать то, из какого материала он сделан. К примеру, для очистки деревянного пола рекомендуется использовать мягкие моющие средства и минимум влаги, избегая абразивов.